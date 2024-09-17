سعر الفراخ .. أسعار الدواجن البيضاء والبط اليوم الثلاثاء 17-9-2024 داخل الأسواق والمزارع

حالة من الاستقرار سيطرت على أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17-9-2024، داخل الأسواق المحلية، بعد موجة ارتفاعات كبيرة ومتتالية لحقت بها خلال الفترة الماضية .

وشغلت أسعار الدواجن البيضاء بال الكثير من الأسر المصرية وخاصة ربات البيوت، خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعارها، حيث شهدت المنصات الالكترونية المختلفة، تزايد شديد من قبل المستخدمين، للاستفسار عن أسعار الدواجن تزامنا مع استقبال بداية العام الدراسي الجديد.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

وقد شهدت أسواق الدواجن البيضاء حالة من الركود النسبي، بسبب حالة من عدم الاستقرار، نتيجة موجة الارتفاعات التي أصابت أسعار الدواجن، وهو ما كان يمثل أزمات متكررة داخل البيوت المصرية خاصة الأسر البسيطة التي تعتمد على الدواجن بصورة كبيرة في التغذية.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

ولأن الأمر بات مهما .. فإن «الموجز»، يهتم بكشف الكثير في أسعار الدواجن، وفقا للأسعار التي أعلنتها بوابة أسعار مجلس الوزراء، حيث سجلت أسعار الدواجن الأرقام التالية:

سعر الدواجن البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

وسعر الدواجن البيضاء ما بين 77 و 78 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الأمهات اليوم

سعر أمهات الدواجن البيضاء 73 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو اليوم

سعر الدواجن الساسو ما بين 88 و 89جنيها للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 162 و 164 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 162 و 164 جنيها.

والبلدي 159 و 160 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 37 و 42.5 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 22 و 23 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 9 و 10 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت هجين بين 17 جنيه و 18 جنيه.

كتكوت جيل ثاني بين 19 جنيها و 20جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 21 جنيها و 22 جنيها.

سعر كيلو البط اليوم



تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 22 جنيها 23 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 49 جنيها و 50 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 55 جنيها و 75.55 جنيه.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 110 جنيهات.

لحم بط فرنساوي سجل الكيلو 65 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 100 جنيه.

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