أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة 20-9-2024 في المزارع والأسواق

ازدادت عمليات البحث عن أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة 20-9-2024 في الأسواق والمزارع، حيث يبحث العديد من المواطنين عن الأسعار اليوم في الأسواق والمزارع.

وتعد معرفة أسعار الدواجن من الاشياء الهامة التي يريد معرفتها المواطنين والتجار بشكل يومي، لذلك يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة اسعار الدواجن اليوم الإثنين وبشكل يومي.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا في الأسواق والمزارع والمحال التجارية.

أسعار الدواجن والبط اليوم المعة 20-9-2024

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 70 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 75 إلي 77 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا، وتصل للأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 68 و 73 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا، ويختلف السعر حسب المنطقة والتجار.

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.

أسعار البط اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو

سعر البط المسكوفي اليوم الجمعة

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الجمعة بين 100 و110 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الجمعة

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 إلى 158جنيهًا لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 إلى 158 لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

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