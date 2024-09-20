أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. اعرف وصلت كام

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. تشهد أسعار الفراخ البيضاء في مصر، مثلها مثل أي سلعة أخرى، تقلبات مستمرة، حيث تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتتابع الأسر المصرية باهتمام بالغ هذه الأسعار، خاصة مع ارتفاع التكاليف المعيشية وتأثيرها المباشر على ميزانية الأسرة.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

ويقدم لكم موقع الموجز، أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم، ويزداد الطلب على الدواجن في أوقات معينة من العام، مثل الأعياد والمناسبات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

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أسعار الدواجن في البورصة

تواصل أسعار اللحوم البيضاء الأستقرار داخل بورصة الدواجن الرئيسية عند الارتفاعات التي سجلتها وجاءت سعرها:

أسعار الدواجن الساسو: 95 جنيها.

أسعار الدواجن امهات بيضاء : 74 جنيها.

سعر الفراخ البلدي: 110 جنيهات.

سعر الفراخ أحمر بياض: 75 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

أسعار البيض

كرتونة البيض الأحمر: بسعر الجملة 160 جنيهًا، وسعر البيع للمستهلك 170 جنيهًا.

البيض الأبيض: بسعر الجملة 155 جنيهًا، وسعر البيع للمستهلك 165 جنيهًا.

البيض البلدي: بسعر الجملة 170 جنيهًا، وسعر البيع للمستهلك 180 جنيهًا.

ووصلت سعر البيضة الواحدة لـ5.5 جنيه.

أسعار الرومي

سعر الرومي الأسمر: 115 جنيهًا.

سعر الأبيض: 90 جنيهًا .

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أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت اسعار الكتاكيت تراجع طفيف في الأسعار، حيث تراجع بقيمة جنية واحد فقط، وذلك مقارنة بسعره في الأسابيع الماضية، حيث خسر جنيه واحد، وجاء سعرها في المزارع كالتالي:

كتكوت أبيض: 39 جنيها.

كتكوت ساسو: 23 جنيها.

كتكوت ساسو بيور: 24 جنيها.

أبيض شركات: 40 جنيها.

جميزي شركات: 20 جنيها.

ساسو شفر شركات: 25 جنيها.

جيل تاني الوان شركات: 24 جنيها.

بلدي مشعر : 12 جنيها.

بلدي هجين : 16 جنيها.

فيومي أو روزي: 20 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

أسعار البط اليوم

بط مسكوفي جيل اول: 53 جنيها

بط مولار جيل اول: 55 جنيها

بط فرنساوي جيل اول: 28 جنيها

البط البغال (المحلي): 55 جنيها.

البط المسكوفي: 51 جنيها.

فرنساوي بكيني: 27.00 جنيها.

فرنساوي شيرفان : 38 جنيها.

بغال مستورد وزن : 100 جنيه.

بغال محلي: 70.00 جنيها

مسكوفي ار :65.00 جنيها

رومي برنزي:85.00 جنيها

رومي ابيض مستورد: 215 جنيها

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء.. مش هتصدق بقت بكام

أسعار الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 16-9-2024