طريقة عمل محشي ورق العنب بخطوات سهلة وبسيطة.. بلحمة وبدون لحمة

طريقة عمل محشي ورق العنب.. يتزايد اهتمام العديد من النساء، وخاصة المقبلات على الزواج، في البحث عن طريقة عمل محشي ورق العنب بخطوات سهلة وبسيطة.

ويعتبر محشي ورق العنب من الأطباق المفضلة التي تتميز بمذاقها الرائع ويمكن تحضيرها بطرق متنوعة سواء باستخدام اللحم أو بدونه، مما يجعلها طبقًا مناسبًا لجميع الأذواق، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز طريقة عمل محشي ورق العنب باللحم وبدون لحم بخطوات سهلة وواضحة.

طريقة عمل محشي ورق العنب

طريقة عمل محشي ورق العنب

المكونات:

2 كوب من الأرز المصري

1 بصلة مفرومة ناعماً

1 كوب من اللحم المفروم (اختياري)

2 ملعقة كبيرة من الزيت

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

1/2 كوب من عصير الليمون



1 ملعقة كبيرة من الملح

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1/2 ملعقة صغيرة من البهارات (اختياري)

2 كوب من مرق الدجاج أو الماء

1/4 كوب من الشبت المفروم (اختياري)

1/4 كوب من النعناع الطازج المفروم (اختياري)

1 كيلو من ورق العنب (مغسول ومزال العنق)

طريقة عمل محشي ورق العنب

طريقة التحضير:

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يصبح شفافاً.

إذا كنتِ ستستخدمين اللحم، أضيفيه للبصل وقلبي حتى ينضج.

أضيفي معجون الطماطم، الملح، الفلفل، والبهارات وقلبي جيداً.

أضيفي الأرز وقلبي المزيج حتى يتغلف بالأعشاب والطماطم.

أضيفي مرق الدجاج أو الماء، واتركي المزيج على نار هادئة حتى يمتص الأرز السائل، ثم ارفعيه عن النار.

إذا كان ورق العنب محفوظاً في محلول ملحي، اغسليه جيدًا بالماء لإزالة الملوحة.

اسلقي ورق العنب في ماء مغلي لمدة دقيقتين، ثم صفيه جيدًا.

خذي ورقة من ورق العنب، ضعي مقدار صغير من الحشوة في وسط الورقة، ثم قومي بلف الورقة بإحكام مثل السيجار مع طي الأطراف لمنع تسرب الحشوة.

كرري العملية حتى تنتهي الحشوة وورق العنب.

في قدر كبير، رصي المحشي بشكل متراص، ثم أضيفي عصير الليمون وبعض المرق أو الماء لتغطية المحشي.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة ونصف أو حتى ينضج الأرز ويمتص المحشي كل النكهات.

قدمي محشي ورق العنب ساخنًا مع الزبادي أو السلطة حسب الرغبة.

طريقة عمل محشي ورق العنب

طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة

المكونات:

500-200 غرام من ورق العنب الأخضر الطازج.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

2-3 أكواب من الأرز الأسمر الصحي.

نصف كوب من البقدونس المفروم (حسب الرغبة).

نصف كوب من البندورة المفرومة (حسب الرغبة).

حبة بطاطا مقطعة شرائح.

حبة بندورة مقطعة شرائح.

رأس بصل مقطع شرائح.

3-4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم.

ملح وبهارات حسب الرغبة.

4-6 ملاعق من رب البندورة أو 1-2 كوب من عصير البندورة.

طريقة عمل محشي ورق العنب

طريقة التحضير:

قم بسلق ورق العنب في ماء مغلي حتى يصبح طريًا ويتغير لونه.

ثم قم بتصفيته واتركه ليبرد تمامًا.

اغمر الأرز في ماء ساخن لمدة تتراوح بين 30-120 دقيقة، ثم قم بتصفيته.

اخلط الأرز مع اللحم المفروم النيء، البقدونس، والبندورة في طبق كبير.

أضف الملح والبهارات حسب الرغبة.

ضع مقدارًا من الحشوة على الورقة بحيث يكون الوجه الخشن من الورقة ملامسًا للحشوة.

قم بلف ورق العنب بإحكام.

في طنجرة كبيرة، ضع شرائح البطاطا والبندورة والبصل في القاع.

رتب ورق العنب المحشي بشكل متراص.

طريقة عمل محشي ورق العنب

ضع بعض شرائح البندورة على الوجه.

غمر ورق العنب المحشي بمرق اللحم أو مرق الدجاج المخلوط مع رب البندورة أو عصير البندورة.

ضع الطنجرة على النار حتى يبدأ المرق بالغليان، ثم قم بتخفيض الحرارة.

غطي الطنجرة وضع طبق مقلوب على ورق العنب المحشي لضمان ثبات المحشي أثناء الطهي.

اتركه على نار هادئة لمدة 1-2 ساعة مع إضافة الماء إذا لزم الأمر.

بعد أن ينضج محشي ورق العنب، قدمه ساخنًا واستمتعوا بأشهى طبق من المأكولات العربية.

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