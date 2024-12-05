زي المحلات.. أسهل طريقة لتحضير حلوى بلح الشام

بلح الشام .. يعتبر واحدًا من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها المقرمش،ويعود أصل هذه الحلوى إلى المطبخ السوري، لكنهاانتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي.

ويقدم لكم موقع الموجز طريقة تحضير حلوى بلح الشام بالمقادير والخطوات التفصيلية.

ومن مكونات إعداد حلوى بلح الشام الآتي:

مكونات بلح الشام



للعجينة

كوب من الماء

كوب من الدقيق (الطحين)

نصف كوب من السمن أو الزبدة

4 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

طريقة تحضير حلوى بلح الشام



المقادير للشربات

كوب من السكر

نصف كوب من الماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري)

للتزيين



فستق حلبي مطحون (حسب الرغبة)



خطوات التحضير



1-تحضير الشربات:

- في قدر، اخلط السكر مع الماء على نار متوسطة حتى يغلي.

- أضف عصير الليمون واستمر في الغليان لمدة 5-7 دقائق حتى يتكاثف.

- إذا رغبت، يمكنك إضافة ماء الورد بعد إطفاء النار، اترك الشربات ليبرد.

2- تحضير العجينة:

- في قدر، ضع الماء والسمن ورشة الملح على نار متوسطة حتى يبدأ المزيج بالغليان.

- أضف الدقيق دفعة واحدة وقلب بسرعة باستخدام ملعقة خشبية حتى تتكون عجينة متماسكة.

- اترك العجينة لتبرد قليلاً، ثم أضف البيض واحداً تلو الآخر مع الاستمرار في الخلط حتى تتجانس المكونات.

- أضف الفانيليا واخلط جيداً حتى تحصل على عجينة ناعمة.

3-تشكيل بلح الشام:

- سخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

- استخدم كيس الحلواني (أو قمع) لتشكيل العجينة على شكل أصابع أو دوائر صغيرة في الزيت الساخن.

- اقلي بلح الشام حتى يصبح لونه ذهبياً ومقرمشاً، ثم أخرجه من الزيت وضعه على ورق ماص للتخلص من الزيت الزائد.



4- غمس بلح الشام في الشربات:

- بعد قلي بلح الشام، اغمره مباشرة في الشربات البارد لتغطية كل قطعة.

- اتركه لبعض الوقت ليشرب الشربات.



5- تقديم بلح الشام

- ضع بلح الشام في طبق التقديم ووزع الفستق المطحون على الوجه للزينة.

- يقدم بارداً أو في درجة حرارة الغرفة.

بلح شام



نصائح للحصول على بلح شام مميز



- تأكد من أن الزيت ساخن جداً قبل إضافة بلح الشام للحصول على قوام مقرمش.

- يمكنك تجربة إضافة نكهات مختلفة للشربات مثل القرفة أو القرنفل لإضفاء طابع مميز.



بلح الشام هو حلوى رائعة تناسب جميع المناسبات، سواء كانت حفلات أو تجمعات عائلية.

ومع هذه الوصفة، يمكنك تحضيره بسهولة في المنزل والاستمتاع بمذاقه الشهي، جربها وشاركها مع الأصدقاء والعائلة.

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