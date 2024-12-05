طريقة عمل الجمبري المشوي بوصفة لذيذة وسهلة.. إليك التفاصيل

الجمبري (الروبيان) من أشهى المأكولات البحرية التي يحبها الجميع، سواء كان مشويًا، مقليًا، أو مطهوًا مع الصلصات الغنية، كما يتميز الجمبري بقيمته الغذائية العالية وطعمه المميز، مما يجعله وجبة مثالية للأوقات الخاصة ولإبهار الضيوف.

يستعرض موقع الموجز، طريقة عمل الجمبري بخطوات سهلة ووصفات لذيذة.

الوصفة الأولى: الجمبري المشوي بتتبيلة الليمون والثوم

المكونات:

1/2 كيلو جمبري طازج، مقشر أو غير مقشر حسب الرغبة.

4 فصوص ثوم مهروسة.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

الجمبري

طريقة التحضير:

اغسلي الجمبري جيدًا وصفيه من الماء.

في وعاء، اخلطي عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم، الكزبرة، والملح والفلفل.

أضيفي الجمبري إلى التتبيلة واتركيه لمدة 30 دقيقة.

سخني الشواية أو مقلاة الشوي، وضعي الجمبري لمدة 2-3 دقائق على كل جانب حتى ينضج ويكتسب لونًا ذهبيًا.

قدميه مع الأرز الأبيض أو السلطة.

الوصفة الثانية: الجمبري بالكريمة والثوم

المكونات:

1/2 كيلو جمبري مقشر.

1 كوب كريمة طهي.

3 فصوص ثوم مفرومة.

ملعقة صغيرة زبدة.

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

سخني الزبدة في مقلاة، ثم أضيفي الثوم وقلبيه حتى يصبح ذهبيًا.

أضيفي الجمبري واطهيه حتى يصبح لونه ورديًا.

صبي الكريمة فوق الجمبري، ثم أضيفي الجبن المبشور وقلبي.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

قدميه ساخنًا مع المعكرونة أو الخبز.

الجمبري

الوصفة الثالثة: شوربة الجمبري الحارة

المكونات:

1/2 كيلو جمبري.

1 بصلة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 كوب مرق سمك أو ماء.

1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري).

ملح، كمون، وفلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

سخني قليلًا من الزيت في قدر، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل.

أضيفي معجون الطماطم والتوابل، واطهي المزيج لمدة دقيقتين.

أضيفي المرق واتركيه يغلي، ثم أضيفي الجمبري.

اتركي الشوربة تغلي لمدة 5-7 دقائق حتى ينضج الجمبري.

قدميها ساخنة مع شرائح الليمون.

الجمبري

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