السمك إتجنن.. تغيرات ملحوظة في أسعار السمك اليوم..إرتفاع في كافة المأكولات البحرية

أسعار السمك اليوم.. يبحث العديد عن أسعار الأسماك وكافة المأكولات البحرية اليوم الأحد، حيث شهدت أسعار السمك اليوم الأحد والمأكولات البحرية أيضاً في 1 ديسمبر 2024، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار على مستوى كافة الأصناف، وذلك بناءً على مزاد الصباحي الذي يعقده التجار، ويعلن عنه بالموقع الرسمي بسوق العبور للجملة للجمهور، لذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية أسعار السمك اليوم والجمبري وجميع المأكولات البحرية.

السمك والجمبري والكابوريا والمرجان

أسعار السمك والجمبري اليوم

سجلت أسعار السمك اليوم (البلطي) بين 73 و75 جنيهاً للكيلو، وسجل سعر السمك البلطي من 68 إلى 72 جنيهاً، وبلغ سعر السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهاً للكيلو.

كما وصل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 50 إلى 250 جنيهًا، وسجل سعر كيلو القشر بياض اليوم بين 150 إلى 250 جنيها.

ووصل سعر سمك الوقار من 150 إلى 350 جنيهاً، كما سجل سعر السمك «القاروص- لوت» من 150إلى 350 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك البربون من 180 إلى 300 جنيه، فيما بلغ سعر السمك البربون المجمد بين 30 إلى 60 جنيهاً.

أسعار مأكولات البحر الأخرى

سجل سعر كيلو السمك المرجان، بين 150إلى 250 جنيهاً للكيلو، أما سعر كيلو السمك المرجان، سجل ما بين 100إلى 140 جنيهاً، وسجل سعر سمك المرجان المجمد بين 30 إلى 60 جنيهاً للكيلو.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة سويسي بين 70 و100 جنيه، وبلغ سعر سمك المكرونة خليجي، بين 70 إلى 80 جنيهاً، وسجل سعر سمك مكرونة مجمدة من سعر 30 إلى 60 جنيهاً.

أسعار الكابوريا والجمبري وأسماك أخرى

وبلغ سعر الكابوريا، بين 40 إلى 135 جنيهاً، ووصل سعر كيلو السمك البوري 1 بين 125 إلى 175 جنيهاً، وسجل سعر كيلو السمك البوري 2 بين 90 و110 جنيهات، وبلغ سعر كيلو سمك السردين اليوم الأحد من 60 إلى 90 جنيهاً، ووصل سعر كيلو السمك الدنيس من 90 إلى 230 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو الجمبري الجامبو، بين 540 و600 جنيه للكيلو، وسعر الجمبري كبير بين 430 إلى 410 جنيهات، وسعر الجمبري متوسط الحجم، بين 340 إلى 400 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

اقرأ أيضاً:

الفيليه بـ 250.. ‎أسعار السمك و الجمبري اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

أسعار السمك والجمبري اليوم في الاسواق المصريه.. البلطي وصل كام؟