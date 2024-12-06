طريقة تحضير ماش بوتيتو.. وصفة أمريكية شهية وسهلة التحضير

تعتبر طريقة عمل ماش بوتيتو (البطاطس المهروسة) من أشهر الأطباق في المطبخ الأمريكي, والتي تتميز بمكوناته البسيطة وسهوله تحضيره ويمكن تقديمه كوجبة جانبية لذيذة إلى جانب اللحوم أو الخضار، كما يمكن تناوله في وجبة الفطور.

طريقة عمل ماش بوتيتو

تنشر جريدة “الموجز” طريقة عمل ماش بوتيتو التي يمكن تحضيرها في أقل من 30 دقيقة، وهي تكفي لحوالي 4 أشخاص.

مقادير طريقة عمل ماش بوتيتو

ماء للسلق

4 حبات بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات

ملح حسب الرغبة

1 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

5 ملاعق كبيرة جبن شيدر

خطوات تحضير ماش بوتيتو

طريقة عمل ماش بوتيتو

ضع كمية مناسبة من الماء في وعاء على النار.

أضف البطاطس المقطعة إلى الماء.

رشّ ملعقة صغيرة من الملح على البطاطس.

اترك البطاطس تغلي على النار لمدة ربع ساعة حتى تصبح طرية.

صفِّ البطاطس جيدًا من ماء السلق.

اهرس البطاطس باستخدام أداة الهرس حتى تصبح ناعمة.

انقل البطاطس المهروسة إلى طبق جانبي.

سخّن كوب الحليب والزبدة معًا في وعاء على النار.

تأكد من ذوبان الزبدة تمامًا في الحليب.

أضف خليط الحليب والزبدة إلى البطاطس المهروسة.

تبّل الخليط بملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

أضف جبن الشيدر المبشور وقلّب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

قدم الماش بوتيتو في طبق التقديم.

زينه حسب رغبتك واستمتع به كطبق جانبي شهي أو وجبة خفيفة.

نصائح لتحضير ماش بوتيتو مثالي

طريقة عمل ماش بوتيتو

يمكن تعديل كمية الحليب حسب القوام الذي تفضله، ويفضل البعض قوامًا أكثر كثافة بينما يحب آخرون القوام الطري, إذا كنت تحب الطعم الكريمي، يمكنك زيادة كمية الزبدة أو إضافة كريمة خفق, ولزيادة النكهة، يمكن إضافة الأعشاب الطازجة مثل إكليل الجبل أو الزعتر على الوجه قبل التقديم.

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