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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

دلعي أولادك ووفري.. طريقة عمل الدجاج الأستربس في المنزل بأسهل طريقة

طريقة تحضير دجاج
طريقة تحضير دجاج الأستربس

الدجاج الإستربس.. الدجاج يُعد من الأطعمة الأكثر شعبية والمحببة لدى الأطفال، سواء تم طهيه بالسمن أو الزيت، أو تم تقديمه مع إضافات متنوعة مثل الأرز والخضراوات.

وفي هذا السياق، يقدم لكم الموجز طريقة تحضير الدجاج الإستربس المقرمش، وهو أحد الأطباق التي يعشقها الكثيرون ويمكن إعدادها بسهولة في المنزل باتباع خطوات بسيطة. الطريقة مقدمة من الشيف الشهيرة فاطمة عبد المنعم .

مكونات تحضير الدجاج الاستربس:

500 جرام من شرائح الدجاج السميكة.

ملعقة كبيرة من بودرة الثوم.

ملعقة كبيرة من بودرة البصل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملح وتوابل خاصة بالدجاج.

كوب دقيق.

نصف كوب ماء.

كوب دقيق إضافي.

نصف كوب نشا.

زيت لقلي الدجاج الإستربس .

دجاج الأستربس
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خطوات التحضير دجاج الأستربس :

1. امزجي بودرة البصل والثوم مع الكاتشب وعصير الليمون، أضيفي الملح والتوابل وقلبي المكونات جيدًا.


2. قومي بإضافة الماء للخليط، ثم تبلي أصابع الدجاج بهذا الخليط، وضعيها في الثلاجة لمدة أربع ساعات لتتشرب النكهات.


3. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع النشا جيدًا.


4. غطّي قطع الدجاج المتبلة بمزيج الدقيق والنشا.

الدجاج الأستربس


5. سخني كمية وفيرة من الزيت في مقلاة عميقة، واقلي أصابع الدجاج حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.


6. قدمي الدجاج المقرمش مع الكاتشب أو المايونيز، ونسّقي الطبق مع الأرز الأبيض أو البطاطس المقلية والمشروبات المفضلة للعائلة.

بهذه الطريقة، ستحصلين على وجبة لذيذة ومقرمشة تُرضي جميع أفراد الأسرة.

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