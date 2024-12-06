طرق تحضير القرص الطرية بمختلف أنواعها.. إليك التفاصيل

القرص الطرية.. مع دخول فصل الشتاء، تتفنن ربات البيوت في إعداد مجموعة متنوعة من الحلويات الشهية مثل البيتي فور، الكعك، الغريبة، البسكويت، وغيرها من أصناف العيد الشهيرة. ومن بين أبرز المخبوزات التي يفضلها الكثيرون تأتي القرص الطرية، التي تتميز بقوامها الهش وسهولة تحضيرها، فضلاً عن كونها خيارًا مثاليًا مع كوب من الشاي باللبن.

لذا يقدم لكم الموجز طريقة اعداد وخبز القرص الطري ذات الطعم الدافئ واللذيذ بالإضافة الي وجود أنواع مختلفة للقرص في السطور التالية :

مقادير القرص الطرية بالكيلو :

1 كيلو دقيق.

1½ كوب ماء دافئ.

1 كوب حليب دافئ.

¾ كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

4 ملاعق كبيرة سمن.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

¼ كوب زيت.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة خل.



مكونات الحشو:

عجوة.

1 ملعقة صغيرة سمن.

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن.

سمسم.

طريقة تحضير القرص الطرية

طريقة تحضير القرص الطرية بالكيلو:

1. تحضير خليط الخميرة:

أضف ملعقة الخل إلى الحليب الدافئ واتركه حتى يتحول إلى قوام اللبن الرائب، أو استخدم اللبن الرائب الجاهز.

امزج اللبن الرائب مع الماء الدافئ، السكر، والخميرة، وقلّب المكونات جيدًا ثم اتركها لبعض الوقت حتى يتضاعف قوام الخليط.



2. خلط المكونات الجافة:

أضف الدقيق والملح تدريجيًا إلى خليط الخميرة مع التقليب المستمر. عندما يصبح الخليط سميكًا ويصعب تقليبه بالمعلقة، ابدأ العجن يدويًا أو باستخدام العجان الكهربائي.



3. إضافة الدهون:

أضف السمن والقشطة (في درجة حرارة الغرفة) إلى العجين واعجن مرة أخرى. إذا كان العجين بحاجة إلى تماسك إضافي، أضف قليلًا من الدقيق.

بعد ذلك، أضف الزيت واستمر في العجن لمدة 4 دقائق أو حتى يصبح العجين ناعمًا ومتجانسًا.



4. ترك العجين ليختمر:

غطِّ العجين واتركه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.



5. تشكيل العجين:

بعد أن يختمر العجين، أخرج الهواء منه بالضغط الخفيف، ثم شكّل كرات صغيرة بوزن 50 جرامًا لكل واحدة. اضغط عليها قليلًا باليد لتصبح أقراصًا مسطحة.

اترك الأقراص لتختمر مرة أخرى لمدة 15 دقيقة قبل خبزها.



6. الخبز:

سخّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 190 درجة مئوية.

ضع الأقراص في صينية وأدخلها الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا جميلًا.

فور خروجها من الفرن، غطِّ الأقراص للحفاظ على قوامها الطري والإسفنجي.



استمتع بمذاق القرص الطرية الدافئة مع كوب من الشاي باللبن!

طريقة اعداد القرص بالعجوة



طريقة تحضير القرص بالعجوة

أولاً :نضع نصف كيلو من العجوة داخل وعاء ذو حجم متوسط واخلطيها بنصف كوب الماء ومعلقة السمسم الكبيرة وربع كوب السمنة مع نصف الملعقة للقرفة

ثانيا : امزيجيها بشكل جيد الى ان تصبح متجانسة ثم ضعيها جانبا لتبرد لبعض الوقت بعد ادخاله الثلاجة

ثالثا :عد الى الموقد وضع عليه خليطّا من الخميرة الفورية مع الماء الدافي وكمية من السكر ثم امزجيها جيدا وضعها جانبا هي الاخرى الى ان تختمر العجينة

رابعا : اثناء عملية الاختمار قم بوضع ثلاث اكواب من الدقيق مع نصف كوب سمسم نصف ملعقة صغيرة من الملح وثلاث ارباع كوب من الزيت ابدأ عملية العجن لتلك المكونات بحرص باستخدام اليدان ثم كرر عملية المزج للخليط ثم اضف كمية من الماء الدافئ بشكل تدريجي الى ان يتماسك العجين

اترك العجينة بكيس بلاستيك واتركها لتختمر لمدة ساعة وقم باحضار صينية للخبز وضع بها اشكال القرص المستطيلة ثم اتركها جانبا لترتاح لبعض الوقت ثم قم بدهنها بكمية من خليط الماء والسكر ورش عليها حبات السمسم

واخيرا ضعها في الفرن بحرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة الى يتحول لون القرص للذهبي ثم قدمها لأسرتك .

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