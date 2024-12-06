طرق مختلفة لتحضير الأرز باللبن في المنزل

الأرز باللبن.. يتفق الجميع على أن الأرز باللبن من الحلويات المحببة التي تتميز بتنوع وصفاتها ونكهاتها، مما يجعل تحضيرها في المنزل سهلاً بالنسبة لربات البيوت. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: ما سر الطعم الفريد الذي يميز أرز اللبن في المحلات؟ وما هو المكون الخفي الذي يضيفه الحلواني ليضفي عليه هذه النكهة المميزة؟

في هذا السياق، يقدم "الموجز" وصفة تحضير الأرز باللبن بطريقة احترافية تشبه المحلات، وفقاً لوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي شاركتها من خلال برنامجها الشهير «على قد الإيد» على قناة «سي بي سي سفرة».

وصفات مبتكرة لتحضير الأرز باللبن بنكهات مميزة كما في المحلات

1. الأرز باللبن بالكريم شانتيه: سر القوام الكريمي

المكونات:

1 لتر حليب مغلي طازج

كوب إلا ربع ماء

كوب إلا ربع أرز مغسول جيدًا

6 ملاعق كبيرة كريم شانتيه (المكون السري)

6 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

أرز باللبن



الطريقة:

1. سخني الحليب على النار حتى الغليان.



2. أضيفي الأرز المغسول وقلّبي، ثم أضيفي السكر والماء وامزجي جيدًا.



3. أدمجي الكريم شانتيه مع الخليط لتحصلي على قوام مميز.



4. اتركي المزيج على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.



5. اسكبيه في أوانٍ فخارية، ثم ضعيه بالفرن لمدة 10 دقائق للحصول على لون ذهبي شهي.



6. قدميه ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة.





- طاجن الأرز باللبن بالكريمة: المذاق الغني

المكونات:

1 كوب أرز أبيض

1 لتر حليب كامل الدسم

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب كريمة حلويات

طاجن أرز باللبن



للزينة:

صوص كراميل، شوكولاتة، أو آيس كريم.

الطريقة:

1. اغسلي الأرز سريعًا وضعي الحليب على النار حتى الغليان.



2. اطفئي النار وضعي الأرز في الحليب لمدة 90 دقيقة لينقع تمامًا.



3. أعيدي القدر للنار، أضيفي الفانيليا، كريمة الحلويات، والسكر، وحرّكي حتى يتماسك الخليط.



4. اسكبي المزيج في أواني فخارية وضعيها تحت شواية الفرن للحصول على طبقة مقرمشة ذهبية.



5. زيني الطواجن وقدميها ساخنة أو باردة.

- الأرز باللبن والجيلي: لمسة الفاكهة المميزة

المكونات:

باكو بودرة جيلي

2 كوب ماء

فراولة طازجة

شوكولاتة مبشورة

أرز بلبن بالجيلي



الطريقة:

1. حضري الجيلي عبر إذابة البودرة مع الماء على النار واتركيه ليبرد.



2. اسكبي طبقة من الأرز باللبن في كؤوس وابرّديها.



3. أضيفي قطع الفراولة وصبي فوقها خليط الجيلي.



4. اتركي الكؤوس في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تتماسك.

الأرز باللبن بالمستكة والكريمة: لمذاق شرقي أصيل

المكونات:

كوب أرز

2 كوب ماء مغلي

2 عود قرفة

ربع كوب سكر

500 مل حليب

نصف كوب قشدة بلدي

500 مل كريمة

ملعقة صغيرة فانيليا بودرة

5 فصوص مستكة

ملعقة كبيرة نشا

كريم شانتيه بودرة

ربع كوب فستق مجروش

ملعقة كبيرة قرفة



الطريقة:

1. اطهي الأرز مع الماء والقرفة حتى ينضج.



2. أضيفي الحليب، القشدة، الكريمة، الفانيليا، والسكر، وحرّكي جيدًا.



3. ذوّبي النشا وأضيفيه للحصول على قوام كثيف.



4. امزجي المستكة والكريم شانتيه وأضيفيهما للمزيج.



5. قدميه مزينًا بالفستق والقرفة لمذاق غني لا يُقاوم.

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