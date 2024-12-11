طريقة عمل البيتزا في خطوات بسيطة .. "زي المحلات بالظبط"

طريقة عمل البيتزا .. تعد البيتزا من الوجبات السريعة التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المنازل المصرية حيث يحرص الكثيرون على تحضيرها بشكل دوري، سواء كان ذلك في أيام العطل أو خلال الأسبوع، و تبحث العديد من الأمهات عن طرق لإعداد البيتزا بمكونات بسيطة واقتصادية، بحيث تشبه تلك التي تقدم في المحلات.

ويقدم لكم موقع "الموجز"، طريقة تحضير البيتزا الهشة التي تشبه الجاهزة، وفقًا لوصفة الشيف غادة جميل في برنامجها على قناة "سي بي سي سفرة".

مكونات طريقة عمل البيتزا

- 3 أكواب دقيق

- 1 ملعقة كبيرة خميرة

- رشة ملح

- 1 ملعقة كبيرة سكر

- ¼ كوب زيت زيتون

- ماء للعجن

طريقة عمل البيتزا



طريقة تحضير البيتزا في خطوات

- في البداية، اخلطي المكونات الجافة معًا (الدقيق، الخميرة، الملح، والسكر)، ثم أضيفي الزيت وقلبي جيدًا.

- ثم أضيفي الماء تدريجيًا مع التحريك حتى يتكون عجين متماسك.

- بعد ذلك اتركي العجين ليختمر لمدة ساعة.

- بعد الخميرة، قومي بفرد العجين في صينية البيتزا، وضعي طبقة من صوص البيتزا، ثم أضيفي الجبنة والخضروات المفضلة مثل البسطرمة أو التونة.

- أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج.

طريقة تحضير صوص البيتزا

1. سخني الزيت في مقلاة على النار.

2. أضيفي الثوم والزعتر وقلبي جيدًا.

3. أضيفي عصير الطماطم واتركي الصوص على نار هادئة حتى يتسبك.

السر في العجينة الهشة: تكمن الحيلة في استخدام الحليب البودرة، وهو المكون الذي تستخدمه المطاعم للحصول على عجينة طرية وهشة، ويمكن تحضير العجينة باستخدام المقادير التالية:

2 كوب دقيق

نصف كوب حليب دافئ

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

¼ كوب زيت

رشة بيكنج بودر



خطوات تحضير البيتزا

-نخلط الخميرة مع ربع كوب لبن دافيء والسكر ثم ضعيهم جانبًا لمدة 10 دقائق حتى ترتفع الخميرة، في وعاء صغير.

نضع الدقيق والبيكنج بودر والملح.

-ثم نضيف عليهم الخميرة مع التقليب المستمر ثم ضيفي الزيت وقلبي.

-بعد ذلك نترك العجينة تتخمر في مكان دافئ.

- ثم ندهن العجينة بالقليل من الزيت، ثم غطيها بقطعة قماش، ونفردها على سطح مرشوش بالدقيق.

- ونضع الصلصة والمكونات المرغوبة على العجينة.

واخيرا اخبزي العجينة في فرن متوسط الحرارة لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى تنضج.

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