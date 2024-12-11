طريقة عمل البان كيك بطريقة سهلة.. بمكونات بسيطة وانت قاعد في البيت

طريقة عمل البان كيك.. يفضل الكثيرون تناول الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها بسرعة، والتي تجمع بين الطعم المميز والنكهة الشهية.

و من أبرز هذه الأطباق هو البان كيك، الذي يعد من الوجبات السريعة والشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة، في هذا التقرير، يقدم لكم موقع "الموجز" طريقة تحضير البان كيك السريع وفقاً لموقع "allrecipes".



مكونات البان كيك السريع

1 كوب دقيق متعدد الأغراض

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 بيضة

البان كيك

طريقة تحضير البان كيك

1. في وعاء كبير، امزج الدقيق والسكر والبيكنج باودر والملح معاً، ثم اصنع حفرة في وسط المكونات.

2. أضف الحليب والزيت والبيضة في الحفرة، ثم قم بخفق البيضة جيداً لربط المكونات معاً.

3. امزج المكونات حتى تحصل على خليط ناعم يشبه الكريمة السائلة.

4. سخن مقلاة أو صينية على نار متوسطة وأضف إليها القليل من الزيت.

5. باستخدام ملعقة كبيرة، اسكب الخليط في المقلاة (حوالي ربع كوب لكل قطعة بان كيك).

6. اترك البان كيك في المقلاة حتى تتشكل فقاعات على سطحه ويجف من الحواف (من دقيقة إلى دقيقتين).

7. قلب البان كيك على الجهة الأخرى ليكتمل طهيه، ثم كرر هذه العملية مع باقي الخليط.

طريقة اخرى لعمل البان كيك

-تخفق البيضة مع الفانيلا بالخفاقة، يضاف الحليب ثم الدقيق والبايكنغ باودر ويخلط جيداً، يترك الخليط قليلاً ثم يباشر بالخبز.

-في مقلاة مدهون زبدة، يوضع مقدار فنجان من الخليط في وسط المقلاة، يحرك قليلاً حتى تأخذ شكل دائري، تترك لتخبز على نار خفيفة، ثم تقلب على الجهة الاخرى، تكرر الطريقة لباقي الكمية.

-يمكن تقديم البان كيك مع أي نوع تفضلون من الفاكهة أو الشوكولاه.

طريقة تقديم البان كيك

يُقدم البان كيك ساخناً، ويمكن تزيينه بالعسل الأبيض أو الكريمة المخفوقة أو قطع الفواكه الطازجة للحصول على طعم مميز ولذيذ.

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