إفطار صحي وشهي.. تعرف على طريقة تحضير البان كيك

البان كيك.. يفضله العديد أحياناً خاصة حيتما يتم إعداد الوجبات الخفيفة واللذيذة التي من السهل أن تعد بسهولة وسرعة، وأيضاً الحصول على الطعم المميز والنكهة الشهية.

ويوجد الكثير من الأطباق التي يمكن الحصول عليها ومن ضمن تلك الأطباق، ومنها البان كيك السريع باعتبار له فوائد صحية عالية ومن السهل إعداده وتناوله بسرعة وبساطة.

ولمعرفة طريقة عمل البان كيك السريع وببيضة واحدة فقط على طريقة الشيف ناديه السيد يمكن متابعة التقرير التالى من الموجز.

البان كيك اللذيذ والموفر

طريقة عمل البان كيك

مقادير تلك الوصفة الفريدة:

كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيره باكينج بودر.

ملعقتين كبيرة سكر.

ملعقة صغيره ملح.

4 ملاعق كبار زبدة.

بيضة.

خطوات تحضير البان كيك الشهي والموفر:

- أولا ينخل الدقيق والباكينج بودر والملح معًا ويترك جانباً.

- ثم في وعاء آخر يخفق كلًا من الحليب والبيض والزبدة وعلى أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

- وبعدها تضاف المكونات السائلة إلى المكونات الجافة ويتم التقليب بشكل مستمر.

- ثم حين اختفاء كتل الدقيق قوم بالتوقف عن التقليب واستعد لتسوية بان كيك.

- وبعد ذلك توضع طاسة غير لاصقة على نار متوسطة.

- والآن تقوم بدهن الطاسة بقليل من الزبدة ويوضع بها خليط البان كيك.

- وفي هذه الخطوة يوزع بان كيك داخل الطاسة حتى تأخذ الشكل الدائري ثم تخفض درجة الحرارة.

- ويتم تقليب البان كيك على الجهة الأخرى بمجرد ظهور الفقاقيع.

- وقوم بتكرار نفس الخطوة مع باقي مقدار عجين البان كيك.

- وترص فطائر البان كيك الذهبية فوق بعضها مع وضع ويضاف لها مكعب من الزبدة.

- وأخيراً قوم بتزين فطائر البان كيك بالعسل الأبيض ويصب عليها ويتم تقديمها باردة وبالهناء والشفاء.

أهم فوائد البان كيك:

- تعزيز صحة العظام.

- تعزيز قدرة الجسم على تكوين الحمض النووي الريبي (RNA) والحمض النووي (DNA)

طريقة عمل البان كيك الشهي

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