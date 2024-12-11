طريقة عمل الجلاش باللحمة في المنزل.. المكونات وخطوات التحضير

يعتبر الجلاش باللحمة من الوجبات اللذية والخفيفة وتعتبر وجبة مفضلة لدى الكثيرين من الأشخاص، لذا يستعرض "الموجز" في السطور التالية أسهل طريقة لعمل الجلاش باللحمة في المنزل وبمقادير مضبوطة.





مكونات عمل الجلاش بالحمة



- لفة من رقائق الجلاش.

- بيضة.

- كوب من اللبن.

- لحم مفروم كمية حسب الرغبة.

- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.



طريقة تحضير الجلاش باللحمة





تقوم بتفكيك الجلاش حال كان متجمدًا، ثم نقوم بفرم بصلة صغيرة وثمرة من الطماطم والفلفل الرومي في الكبة.



في وعاء على النار وبه قطعة من الزبدة ضعي اللحم المفروم، ثم قومي بتشويحه جيدًا، ثم ضعي الخضراوت التي تم طحنها في الكبة، مع إضافة ربع ملعقة ملح بالإضافة إلى ربع ملعقة فلفل أسود.





بعد أن نضج اللحم المفروم قومي برفعه من على النار وفي وعاء قومي بتسيح قطعة من الزبدة على النار ومن الممكن إضافة مقدار بسيط من الزيت.



قومي بدهن صينية جافة تمامًا بالزبد والزيت الذي، ثم ضعي طبقة من الجلاش وكرري هذه العملية حتى الانتهاء من نصف لفة الجلاش ثم أضيفي اللحم المفروم ثم قومي بوضح باقي الجلاش في الصينية.



أحضري البيضة وقومي بخفقها جيدًا ثم أضيفي لها نصف ملعقة من الفلفل الأسود وكوب اللبن، وقلبيهم جيدًا ثم اسقي الجلاش بالبيض واللبن وذلك بعد تقطيعة لمكعبات.



وكخطوة أخيرة سخني الفرن على درجة حرارة 180 ثم قومي بوضح صينية الجلاش بداخله حتى يتحول لونه إلى الذهبي.





نصائح للحصول على طعم ومذاق رائع للجلاش





- احرصي على شراءه من مكان موثوق فيه ويكون حديث الصنع.

- إضافة الفلفل الأسود للحليب والبيض يمنع ظهور رائحة البيض في الجلاش.

- من الممكن تشميع صينية الجلاش قبل وضع الحليب بالبيض بوضعها لمدة دقيقتين في الفرن الساخن ثم إخراجها ووضع اللبن والبيض وإرجاعها للفرن مرة أخرى.

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