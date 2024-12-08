أحسن من المحلات.. طريقة عمل الشاورما السوري في المنزل

تُعد الشاورما السورية من ألذ الأطباق التي تمتاز بمزيجها الغني من التوابل والطعم الفريد. إليك الطريقة المثلى لتحضيرها .

وفي السطور القادمة يقدم لكم الموجز طريقة عمل الشاورما السوري بالمنزل بأسهل الخطوات.

وفي هذا الصدد، تتلخص مكونات تحضير الشاورما السوري في الآتي:

مكونات تحضير الشاورما السوري

1 كجم من الدجاج: يُفضل استخدام الصدور أو الأفخاذ، مقطعة إلى شرائح رفيعة.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي (اللبن الرائب).

2 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

5 فصوص ثوم مهروسة.

بهارات الشاورما السورية:

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة (اختياري).



تحضير الثومية لعمل الشاورما السوري

ويأتي تحضير الثومية وفقا للآتي:

1 كوب من الزبادي.

3 فصوص ثوم مهروسة.

2 ملاعق كبيرة من المايونيز.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

رشة ملح.



للتقديم تحضير الثومية

خبز الشاورما أو خبز الصاج.

مخللات خيار أو أي مخللات حسب التفضيل.

شرائح من البندورة والخس.

طريقة تحضير الشاورما السوري

1. تتبيل الدجاج:

في وعاء كبير، اخلط الزبادي مع الخل، عصير الليمون، الزيت، الثوم المهروس، والتوابل.

أضف شرائح الدجاج إلى الخليط وامزجها جيدًا حتى تتشرب التتبيلة بالكامل.

غطِّ الوعاء وضعه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، ويفضل تركه طوال الليل لضمان امتصاص النكهات.



طهي الدجاج

سخّن مقلاة واسعة أو شواية على حرارة متوسطة إلى عالية.

أضف القليل من الزيت وضع شرائح الدجاج لتُطهى حتى تنضج تمامًا وتكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.



3. تحضير الثومية:

امزج الزبادي مع المايونيز، الثوم، عصير الليمون، ورشة الملح في وعاء صغير، حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.

ضع كمية من الثومية في وسط الخبز.

أضف طبقة من شرائح الدجاج، ثم وزّع فوقها المخللات، شرائح البندورة والخس.

لفّ الخبز بإحكام، ويمكنك تحميصه على الشواية أو في مقلاة للحصول على قوام مقرمش ولذيذ.



نصائح إضافية للتقديم :

لإضافة لمسة مميزة، يمكنك وضع البطاطا المقلية داخل الساندويتش.

للحصول على نكهة مثالية، استخدم خبز الصاج الطازج.



استمتع بمذاق الشاورما السورية الأصيلة في منزلك!

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