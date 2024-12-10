عمل البطاطا باللبن والبشاميل.. طريقة لذيذة وشهية

تعتبر كلا من البطاطا باللبن والبطاطا بالبشاميل من الوصفات المغذية المليئة بالفوائد، ومن الممكن إعدادها في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة وبحشوات متنوعة، حيث أنها تحتوي على عدد ضخم من الفيتامينات ومضادات الأكسدة المهمة التي تقوي من الصحة، ومن أفضل الوصفات التي بإمكانك تحضيرها في المنزل، لذا، سيرصد لكم الموجز في النقاط التالية طريقة عمل البطاطا باللبن والبطاطا بالبشاميل.

البطاطا باللبن

طريقة عمل البطاطا باللبن:

مقادير الوصفة:

كيلو بطاطا

كيلو لبن حليب

كوب سكر

نصف كوب زبد

علبة قشطة للوجه اختياري

خطوات تحضير البطاطا باللبن:

-أولا نحضر البطاطا ونقوم بغسلها جيداً ثم نقشرها ونسلقها حتى تمام النضج.

-ثم نهرس البطاطا جيداً مع السكر واللبن الحليب والزبد حتى نحصل على بيورية بطاطا ناعم.

-وبعدها نفرد البطاطا فى صينية فرن مدهون زبد ونساوى السطح.

-وبعد ذلك نوزع علبة القشدة على الوجه جيداً، وتدخلها الفرن حتى يحمر وجهها.

-والآن نخرجها من الفرن ونتركها تبرد وتقدم ويمكن أيضاً تقديمها باردة أو ساخنة حسب الرغبة.

-وأخيراً يمكن إضافة المكسرات المختلفة لها حسب الرغبة.

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

مقادير الوصفة:

كيلو لبن حليب

نصف كوب زبد

رشة قرفة

كوب سكر

للبشاميل

3 ملاعق زبد

3 ملاعق دقيق

3 كوب لبن حليب

نصف كوب سكر

كيس فانيليا

علبة قشدة للوجه

خطوات تحضير البطاطا بالبشاميل:

-أولا نقوم بتحضير البشاميل الحلو، ثم نحمر الدقيق فى الزبد حتى يحمر لونه ونضيف اللبن الدافئ تدريجياً مع التقليب السريع والمستمر حتى يصبح القوام كريمى ناعم وخالى من أي تكتلات.

-وبعدها نضيف له السكر والفانيليا ونقلب جيداً حتى تمام الذوبان.

-وبعد ذلك نرفع البشاميل من على النار ونتركه جانباً.

-والآن نشعل الفرن ونتركه يسخن.

-وفي هذه الخطوة نحضر صينية فرن وندهنها بالزبد ونتركها جانبا.

-ونحضر البطاطا المسلوقة وهى ساخنة ونضيف لها اللبن والزبد والسكر والقرفة ونهرس جيداً حتى نحصل على بيورية ناعم.

-ونقوم بتحضير صينية الفرن ونرص بها البطاطا المهروسة ونفردها بشكل متساوى.



-ونصب بعد ذلك عليها طبقة البشاميل، ونوزعه على الوجه علبة القشدة حيث تجعل لون الوجه ذهبى ومميز.

-وندخلها الفرن الساخن ونتركها حتى يحمر لونها.

-وأخيراً نخرجها ونتركها تهدأ وتبرد، ثم تقطع وتقدم بارد ويمكن وضعها بالثلاجة أو تقديمها ساخنة حسب الرغبة.

طريقة عمل البطاطا باللبن

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