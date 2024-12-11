على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.. طريقة عمل الكريب «الحلو والحادق»

يعد الكريب واحد من ألذ وأشهى الوصفات التي يعشقها الكبار والصغار، ويزداد الطلب عليها في المحلات التجارية.

ولذا، سيقدم لكم الموجز فيما يلي طريقة عمل الكريب في الخلاط على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، وهي أبسط وصفة لعمل عيش الكريب في الخلاط خلال 10 دقائق فقط.

وتتم طريقة عمل الكريب بالاعتماد على مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة من أجل تحضير عيش الكريب في المنزل، ولا يحتاج تحضير عيش الكريب سوى بعض المكونات البسيطة، وبمجرد تجهيز عيش الكريب يمكنك وضع أي مكونات بداخله سواء حادق أو حلو.

طريقة عمل الكريب

طريقة عمل الكريب

طريقة عمل الكريب في المنزل

مقادير الوصفة:

كوب حليب.

كوب دقيق.

بيضة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

5 شرائح دجاج مقطعة صغير.

بصلة متوسطة مقطعة صغير.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب مشروم.

ملعقة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

فص من الحبهان.

خطوات تحضير الكريب في المنزل على طريقة فاطمة أبو حاتي:

أولا قومي بخفق البيضة مع الحليب والملح في الخلاط الكهربائي.

ثم ضيفي مقدار الدقيق ليسهل من مزجه بالسوائل.

وأيضاً احرصي على الخفق لمدة 3 دقائق متواصلة للحصول على عجينة كريب سائلة.

وبعد ذلك اتركيها ترتاح قليلاً مدة 10 دقائق في درجة حرارة الغرفة.

وبعدها ضعي المقلاة غير اللاصقة على النار وبها مسحة زيت.

ويصب مقدار من عجينة الكريب بشكل دائري ومن ثم تقومي بتحريك المقلاة ليوزع الخليط.

والآن تترك العجين حتى تنضج بدون تقليب إلى أن تجف العجينة وتظهر الفقاقيع في الأعلى.

وتقلب عجينة الكريب على الجانب الآخر بعد دقيقة واحدة للتأكد من تمام النضج.

وبعد مرور حوالي 40 ثانية يرفع الكريب من المقلاة.

وأخيراً تكرر نفس الخطوة السابقة مع باقي كمية عجين الكريب.

ولعمل الكريب الحلو

قومي بعدم وضع الملح والفلفل الأسود والحبهان وضعي السكر بدلاً منهم وأثناء التقديم ضعي معه شوكولاتة أو أيس كريم أو فواكه مجففة أو طبيعية أو كريم شانتيه أو مكسرات ( ضعي ماتشائين حسب الرغبة).

طريقة عمل الكريب

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