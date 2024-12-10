بأسهل الخطوات.. طريقة عمل سمك البساريا «مقلي ومخلل»

تبحث العديد من الأمهات وربات البيوت عن طريقة عمل البساريا المقلية، حيث تعد من الأسماك الشعبية الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيراً.

وفي ظل ارتفاع الأسعار أصبحت هي بديل جيد للأسماك بشكل عام، وطريقة عمل البساريا المقلية، تعتبر سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى أيضاً من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار.

وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها، وإذا كنتي أيضاً من محبي الأسماك المملحة نقدم لكي اليوم من الموجز طريقة عمل البساريا المخللة والمقلية.

طريقة عمل البساريا

طريقة عمل سمك البساريا بطرق مختلفة

وفي البداية ننقل لكم طريقة عمل البساريا المخللة والتي تأتي على النحو التالي:

طريقة عمل البساريا المخللة

مقادير الوصفة:

1 كيلو سمك بساريا

2 ملعقه ملح خشن

2 ملعقة كبيرة كمون

2 ملعقة كبيرة شطة

25 مل خل أبيض

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

خطوات تحضير البساريا المخللة في المنزل:

-أولا نغسل البساريا جيداً ونصفيها فى مصفاه ونتركها لمدة على الأقل 8 ساعات ومز الممكن أيضاً تركها يوم كامل بالثلاجة لتصفى جيداً من الماء ونحركها كل فترة لتصفي كل الماء المتواجد بها.

-ثم في اليوم التالي نقوم بخلط الملح والكمون والشطة والخل و زيت الزيتون، ونخلطهم بالبساريا ونقلب جيداً.

-وبعدها نحضر برطمان أو علبه محكمة الغلق ونضع بداخله الملوحة.

-والآن نحرك العلبة لنخرج الهواء منها وبعدها نغلق البرطمان جيداً ونحرك العلبة بقوة ونتركها لمدة من ١٠ أيام لأسبوعين وقدميه مع بعض الزيت والليمون.

كما ننقل لكم طريقة عمل البساريا المقلية والتي تأتي على النحو التالي:

طريقة عمل البساريا المقلية

مقادير الوصفة:

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من الدقيق.

2 كوب من الزيت الساخن للقلي.

خطوات تحضير البساريا المقلية بالمنزل:

-في البداية يلزم غسلِ البساريا جيداً.

-ثم تنظفيها بشكل جيد.

-وبعدها تركها لمدة 15 دقيقة بداخل محلول من الخل والملح.

-وبعد ذلك يتم شطفها بالماء البارد.

-والآن قومي بتدبيلها بالدقيق المحوج من التوابل و الفلفل والملح.

وفي هذه الخطوة اقليها في الزيت الساخن حتي تحصل على اللون الذهبي.

وأخيراً يمكن أن ترش بالملح الخفيف والليمون على حسب الرغبة، أيضًا من الممكن عمل طبق أرز أبيض، أو أرز بالبصل، وأيضًا عمل العصائر والمشروبات الباردة بجانب هذه الوجبة البسيطة والمفضلة عند العديد وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل البساريا

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