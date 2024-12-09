طرق عمل القرع الحلو بالمنزل.. وصفات مختلفة ولذيذة

تعد ثمرة القرع الحلو ليس فقط مكونًا شهيا، بل هو مصدر غني بالفوائد الصحية، ويمكن تحضيره بطرق مختلفة تناسب جميع الأذواق، لذا، في هذا التقرير من الموجز، سنأخذك في جولة طهو شهية مع 4 وصفات للقرع الحلو، من الحلوى الكلاسيكية إلى الإبداعات الحديثة، التي ستضيف لمسة دفء إلى يومك، وتقدم تلك الوصفات الشيف سارة الحافظ 4 طرق متنوعة لعمل القرع الحلو.

أولا طريقة عمل القرع الحلو باللبن

مقادير الوصفة:

1 كيلو قرع مقشر ومقطع.

كوب حليب.

نصف كوب سكر.

ملعقتان كبيرتان جوز هند مبشور.

ملعقة صغيرة قرفة.

مكسرات للتزيين.

خطوات تحضير القرع الحلو باللبن:

في البداية اسلقي القرع في كمية قليلة من الماء حتى يصبح طريًا، ثم صفيه.

وبعدها في قدر آخر، أضيفي الحليب، السكر، وجوز الهند، وسخني المزيج على نار هادئة حتى يذوب السكر.

ثم اهرسي القرع وأضيفيه إلى خليط الحليب، واتركيه يغلي قليلًا حتى يتماسك.

وبعد ذلك اسكبي الخليط في أطباق التقديم ورشي القرفة والمكسرات على الوجه.

القرع الحلو باللبن

ثانياً طريقة عمل القرع المشوي بالعسل والقرفة

مقادير الوصفة:

1 كيلو قرع مقشر ومقطع مكعبات.

ملعقتان كبيرتان عسل.

ملعقة صغيرة قرفة.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة زبدة.

خطوات تحضير القرع الحلو المشوي بالعسل والقرفة:

-قومي بوضع مكعبات القرع في صينية خبز مدهونة بالزبدة.

-ثم رشي القرفة وجوزة الطيب على القرع، واسكبي العسل فوقه.

-وبعد ذلك اخبزي القرع في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح طريًا ومكرملًا.

-وبعدها قدمي القرع المشوي دافئًا كتحلية خفيفة أو مع الآيس كريم.

القرع المشوي بالعسل والقرفة

طريقة أخرى لعمل شوربة القرع الحلو بالكريمة

مقادير الوصفة:

500 غرام قرع مقطع مكعبات.

كوب مرق خضار.

نصف كوب كريمة طهي.

ملعقة صغيرة زبدة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

مكعبات خبز محمصة للتزيين.

خطوات تحضير شوربة القرع الحلو بالكريمة:

أولا اقلي مكعبات القرع في الزبدة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

ثم أضيفي مرق الخضار إلى القدر واتركيه يغلي حتى ينضج القرع.

وبعدها اهرسي الخليط بالخلاط اليدوي حتى يصبح ناعمًا، ثم أضيفي الكريمة وقلبي.

وأخيراً اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها مع مكعبات الخبز المحمصة.

شوربة القرع الحلو بالكريمة

طريقة عمل القرع الحلو مع الأرز والزبيب

مقادير الوصفة:

1 كوب قرع مقطع مكعبات صغيرة.

1 كوب أرز مغسول.

نصف كوب زبيب.

2 كوب حليب.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة قرفة.

خطوات تحضير القرع الحلو مع الأرز والزبيب:

أولا اسلقي الأرز في الحليب حتى ينضج.

وأثناء طهي الأرز، قومي بإضافة مكعبات القرع واتركي الخليط على نار هادئة حتى ينضج القرع تمامًا.

وبعدها أضيفي السكر، الزبيب، والقرفة، وقلبي الخليط جيدًا.

وأخيراً قدمي الخليط دافئًا مع القليل من الزبيب الإضافي للتزيين.

القرع الحلو مع الأرز والزبيب

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