البطاطس والنشا والمايونيز.. طريقة عمل الثومية بطرق مختلفة وشهية

تعد الثومية نوعاً من أنواع المقبلات التي تقدم بجانب الوجبات الغذائية سواء الدجاج أو أنواع اللحم المتنوعة، وأيضًا تحتوي على مكونات طبيعية عديدة، وجميعها مفيدة جدًا للجسم، لذلك سيقدم لكم الموجز فى هذا التقرير، طريقة عمل الثومية بمكونات بسيطة وطريقة تحضيرها بسرعة، وذلك عن طريق اتباع خطوات سهلة وبسيطة.

الثومية الشهية واللذيذة

طريقة عمل الثومية بالنشا

مكونات الوصفة:

3 ملعقة كبيرة نشا

3 فص ثوم مهروس

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

½ كوب ماء

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ملح

خطوات تحضير الثومية بالنشا بالمنزل بطريقة بسيطة وسريعة

أولا ضعي النشا مع الماء على نار متوسطة وذلك مع التقليب المستمر حتى يذوب ويصبح كثيفاً، ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد.

وبعدها ضعي الثوم في الخلاط مع عصير الليمون والملح، ثم أضيفي النشا وامزجي جيداً.

وبعد ذلك أضيفي الزيت بالتدريج مع استمرار الخلط ثم الملح والفلفل الأسود.

وأخيراً ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة وقدميها باردة.

طريقة عمل الثومية بالمايونيز

مكونات الوصفة:

فصين ثوم

3 علب زبادى

3 ملعقة مايونيز

خطوات التحضير بالتفصيل:

يضرب المزيج فى الخلاط ويقدم

وهناك طريقة أخرى لسلطة الثوميه:

المقادير:

5 فص ثوم

2 كوب زبادي

ملعقة زيت زيتون

وملح

مقدار شطة

خطوات التحضير:

أولا تغلي مياه وتضعي بها الثوم وأخرجيهم بعد نصف دقيقة.

ثم تأتي بالزبادي وتقومي بإضافة الثوم عليه وذلك بعد هرسه.

وبعدها تضيفي عليه ملعقة زيت زيتون وملح.

وبعد ذلك ضعي شطة حسب الرغبة إذا كنتى ترغبين بثومية حارة.

طريقة عمل الثومية بالبطاطس

مقادير الوصفة:

١ بطاطس مسلوقة

١ كوب لبن

٦ فص ثوم

١٢٥ جرام مايونيز

١⁄٤ ملعقة كبيرة خل

١⁄٤ كوب زيت

ملح حسب الذوق

خطوات تحضير الثومية بالبطاطس:

في البداية يتم وضع كل المقادير فى الخلاط الكهربائي ليصبح مزيج متماسك.

ثم يسكب المزيج في طبق التقديم، وتقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الثومية

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