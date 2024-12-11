يشغل موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 وطريقة الاستعلام عنه اهتمامًا كبيرًا لدى المواطنين، خاصة مع اقتراب موعد الصرف.

صرف معاشات تكافل وكرامة

وكشف الموجز التفاصيل الكاملة بشأن موعد صرف معاش تكافل وكرامة، وخطوات الاستعلام إلكترونيا، وأماكن الصرف.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

ومن هذا الجانب، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات تكافل وكرامة يتم في منتصف كل شهر ميلادي، وبناءً على ذلك، فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 يبدأ يوم 15 نوفمبر من الأماكن المخصصة للصرف، لم تُصدر الوزارة حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تقديم موعد الصرف، وسيتم الإعلان عن ذلك حال حدوث أي تغيير.

زيادة معاش تكافل وكرامة لعام 2024

شهد معاش تكافل وكرامة زيادة بنسبة 15% تم إقرارها من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي، وبدأ تطبيق هذه الزيادة في مارس 2024، مما يجعل إجمالي الزيادة خلال العام تصل إلى 55%.

وخصصت الدولة ميزانية قدرها 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025 لدعم الأسر المستفيدة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسهولة عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي.

2. اختيار برنامج "تكافل وكرامة".

3. تحديد خيار المستحق للمعاش.

4. إدخال الاسم الرباعي للمستفيد.

5. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

6. كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

7. الضغط على زر "استعلام".

8. ستظهر جميع البيانات المتعلقة بالمعاش المراد الاستعلام عنه.

معاش تكافل وكرامة

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين صرف معاش تكافل وكرامة من خلال:

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي التابعة لـ الهيئة القومية للبريد المصري.

عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة يصل إلى حوالي 5.2 مليون أسرة، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

معاش تكافل وكرامة يعد أحد أهم برامج الدعم النقدي في مصر، ويهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة، ويبدأ صرف معاش شهر نوفمبر 2024 يوم 15 نوفمبر، مع إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي. يمكن للمستفيدين صرف المعاش بسهولة من الأماكن المخصصة مثل بنك ناصر أو البريد المصري.

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