بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة.. بخطوات سهلة

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة.. يعتبر برنامج تكافل وكرامة أحد أهم البرامج الاجتماعية في مصر، والذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومن أجل الاستفادة من هذا البرنامج يجب على المستفيدين معرفة كيفية الاستعلام عن حالة طلباتهم.

الموجز يتناول عبر هذا التقرير نستعرض شرح مبسط لكيفية الدخول عى بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة، وذلك لمساعدة المواطنين على الحصول على المعلومات التي يحتاجونها.

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة

وتتلخص خطوات الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة في الآتي:

انتقل إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج التكافل والكرامة اكتب رقم الهوية الوطنية المكون من 14 رقمًا انقر على زر الاستعلام وستجد تفاصيل المعاش أمامك على الشاشة

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة

أما عن شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة فهي كالتالي:

1. الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز غير عامل في الحكومة أو القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

2. الأسرة المتقدمة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.

3. تقديم جميع المستندات الداعمة المطلوبة.

4. الأشخاص المتقدمون لبرنامج كرامة يجب أن يكونوا من المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة أو من أصحاب الإعاقة.

المستندات المطلوبة للتسجيل ببرنامج تكافل وكرامة

نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

والمستندات التي تثبت حالات الطلاق أو الزواج.

ونسخ من شهادات الميلاد.

البطاقة التموينية وتأكيد حضانة الأيتام

إيصالات استهلاك الكهرباء، الخ.

شهادة رسمية من اللجنة الطبية موضح بها درجة الإعاقة وكود كشف الإعاقة لدى اللجان الطبية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

ومن المقرر صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 يوم الأحد الموافق 15 من الشهر الجاري، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، ويستطيع المستفيدين صرف معاشاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

موانع صرف معاش تكافل وكرامة

- ملكية أراضٍ زراعية أو عقارات أو محال تجارية.

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو الحكومي.

- الحصول على معاش شهري يزيد عن 500 جنيه.

- امتلاك مركبات أو معدات ثقيلة.

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