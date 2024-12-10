خطوات الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة.. برابط مباشر

اقترب موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر الجاري، ولهذا بدأ الكثيرين في البحث عبر جوجل عن كيفية الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة.

وبناءً على ذلك، الموجز يستعرض في هذا التفاصيل خطوات الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بجانب مواعيد الصرف التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة

الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة

قيمة معاش تكافل وكرامة

ومن المنتظر أن تبدأ عملية صرف معاش تكافل وكرامة لكافة المستفيدين، بما في ذلك حاملي بطاقات «ميزة»، في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وتحصل الأسرة في معاش تكافل وكرامة على مبلغ: 826.56 جنيه.

ويحصل المسنون وذوو الإعاقة على قيمة: 743.91 جنيه في معاش تكافل وكرامة، كما يحصل أيضاً الأيتام على قيمة: 578.59 جنيه في معاش تكافل وكرامة.

التقديم على تكافل وكرامة

ويمكن للأسر الراغبين في التسجيل في برنامج تكافل وكرامة زيارة أقرب وحدة إجتماعية وتقديم الأوراق اللازمة، والتي تشمل صورة من البطاقة الشخصية، وشهادة طبية رسمية، صور شهادات ميلاد، وذلك بالإضافة إلى وثائق الطلاق أو الزواج.

الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

بإمكان المواطنين الإستعلام عن أسمائهم في برنامج تكافل وكرامة، عن طريق الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الإجتماعي باستخدام الرقم القومي واختيار «الإستعلام»، وفي حال وجود شكاوى أو تظلمات، يمكن تقديمها عن طريق الخط الساخن 19680 أو عبر هذا البريد الإلكتروني.

وفيما يتعلق بـ الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة فتتم كالتالي:

قم بالدخول على موقع وزارة التضامن الإجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط. بعدها يجب على الراغب في الحصول على دعم تكافل وكرامة أو تقديم تظلمات إدخال رقمه القومي المكون من 14 رقمًا وبشرط أن تكون البطاقة سارية. الضغط علي خيار استعلام. تظهر نتيجة الإستعلام وحالة البطاقة سواء سارية أم متوقفة ونوع البطاقة أيضاً. وبعدها على المستفيد كتابة الشكوى وتفاصيل التظلم ثم الضغط على أيقونة «تسجيل». والآن ستظهر رسالة تمّ تسجيل الشكوى بنجاح. وفي هذه الخطوة يلزم طباعة الشكوى التي جرى تسجيلها ثم الضغط على كلمة طباعة. وأخيراً سوف تجيب وزارة التضامن في وقت لاحق على الشكوى وتوجه المستفيد أو المتظلم إلى الإجراء الواجب اتخاذه.

تظلمات تكافل وكرامة

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