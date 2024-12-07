بهذه الخطوات.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

كارت الخدمات المتكاملة.. تزامنًا مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، عن إضافة أسر جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة، ارتفعت معدلات البحث عن طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات بشكل كبير، لمعرفة الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عنه بالرقم القومي.

ويوضح الموجز، الخطوات المتبعة؛ للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي على النحو التالي..

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وللتعرف على خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة يجب اتباع الآتي:

قم بالتوجه نحو الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. ثم النقر علي أيقونة استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة. ثم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم. ثم النقر علي خانة بحث وحينها تظهر لك حالة الطلب

ومن المعروف أن وزارة التضامن الاجتماعي تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، لمنحهم العديد من المزايا، إلا أنه توجد فئات يتم رفض استخراجها لها، وبالتالي يطالب البعض بالتعرف على خطوات التظلم على كارت الخدمات المتكاملة، وعلى الفور تقوم لجنة طبية متخصصة بدراسة الحالات المتقدمة للحصول على البطاقة، وإصدار قرار بالموافقة أو الرفض بناءً على درجة الإعاقة ومدى تأثيرها على قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية.

كما ننقل لكم عبر النقاط التالية أيضًا شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024 والتي تشتمل على الآتي:

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

1- ينبغي أن يكون المتقدم بلا دخل ثابت.

2- يجب أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

3- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا.

4- يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية.

كما نعرض أيضًا خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي كالتالي:

أما فيما يتعلق بـ خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة فهي كالتالي:

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي وتعبئة استمارة التقديم. تقديم الأوراق المطلوبة، مثل التقارير الطبية، لإثبات نوع ودرجة الإعاقة. حضور الكشف الطبي المخصص لتقييم الحالة. متابعة حالة الطلب عبر الموقع أو من خلال الاتصال بالرقم الساخن 1444.

كما تتيح وزارة التضامن الاجتماعي أيضًارقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، حيث سبق عبر الخط الساخن «1444»، منوهة بمجموعة من الإجراءات الخاصة بميكنة منظومة الخدمات لتيسير إصدار البطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تسهل تعاملهم مع مختلف الجهات.

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