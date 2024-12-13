تعرف على طريقة عمل العدس باللحمة.. خطوات سهلة ولذيذة

يعتبر العدس من الأطعمة الغنية بالبروتينات والألياف، وهو خيار مثالي للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، عند إضافة اللحمة، نحصل على طبق شهي ومغذي يناسب جميع أفراد العائلة.

في هذا المقال، يستعر الموجز طريقة عمل العدس باللحمة خطوة بخطوة.

مكونات العدس:

1. عدس: 1 كوب (يفضل العدس الأصفر أو البني)

2. بصل: 1 حبة كبيرة، مفرومة ناعمة

3. جزر: 1 حبة كبيرة، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

4. بطاطس: 1 حبة متوسطة، مقطعة إلى مكعبات

5. ثوم: 2 فص، مفروم

6. زيت زيتون: 2 ملعقة كبيرة

7. مرق لحم: 4 أكواب (يمكن استخدام الماء كبديل)

8. فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

9. كمون: نصف ملعقة صغيرة

10. ملح: حسب الرغبة

11. ورق غار: 1 ورقة (اختياري)

عدس باللحمة

مكونات اللحمة:

1. لحم غنم أو بقر: 300 جرام، مقطع إلى مكعبات

2. بصل: 1 حبة كبيرة، مفرومة

3. زيت نباتي: 2 ملعقة كبيرة

4. بهارات لحم: ملعقة صغيرة (قرفة، هيل، فلفل أسود)

5. ملح: حسب الرغبة

خطوات التحضير

1. تحضير اللحمة:

- في وعاء كبير، سخن الزيت النباتي على نار متوسطة.

- أضف البصل المفروم وحركه حتى يذبل.

- أضف قطع اللحم وقلبها حتى تتحمر من جميع الجهات.

- أضف البهارات والملح واستمر في التحريك لمدة 5 دقائق.

- صب الماء أو مرق اللحم وغط الوعاء، واتركه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى تنضج اللحمة.

تحضير العدس:

- في وعاء آخر، سخن زيت الزيتون على نار متوسطة.

- أضف البصل المفروم والثوم وحركهما حتى يذبلا.

- أضف الجزر والبطاطس واستمر في التحريك لمدة 5 دقائق.

- أضف العدس ومرق اللحم (أو الماء) إلى الوعاء.

- أضف الكمون والفلفل الأسود وورقة الغار (إذا كنت تستخدمها).

- اترك الخليط يغلي، ثم خفف النار وغطي الوعاء. اتركه يطهى لمدة 20-30 دقيقة حتى ينضج العدس والخضار.

دمج المكونات:

- بعد أن تنضج اللحمة، أضفها إلى وعاء العدس وحرك المكونات برفق.

- اترك الخليط على النار لمدة 10 دقائق إضافية ليختلط النكهتين.

عدس باللحمة

التقديم:

- قدم العدس باللحمة في أطباق عميقة.

- يمكنك تزيين الطبق ببعض البقدونس المفروم أو عصير الليمون حسب الرغبة.

نصائح إضافية

- اختيار العدس: تأكد من غسل العدس جيدًا قبل الطهي لإزالة أي شوائب.

- التوازن في النكهات: يمكنك إضافة المزيد من البهارات حسب ذوقك الشخصي.

- الإضافات: يمكن إضافة الدقة (الخل والثوم) للتقديم لإضفاء نكهة مميزة.

يعد العدس باللحمة طبقًا غنيًا ومغذيًا، يناسب جميع المناسبات، ومن خلال اتباع هذه الخطوات السهلة، يمكنك تحضير وجبة لذيذة وصحية في وقت قصير.

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