أفضل طريقة عمل البسبوسة في المنزل زي المحلات.. بالمقادير الصحيحة

طريقة عمل البسبوسة.. مع اقتراب الإجازة الأسبوعية، تبدأ الأمهات في التخطيط لتحضير وجبات مميزة ومتنوعة لعائلاتهن، وتأتي وصفة البسبوسة كأحد الخيارات المثالية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والسهولة في التحضير، و تتميز البسبوسة بمكوناتها البسيطة وسهولة تحضيرها، مما يجعلها الخيار الأمثل لتقديم حلوى لذيذة في الإجازة، ويمكن تحضيرها بطرق متنوعة مثل إضافة جوز الهند أو المكسرات لتزيد من مذاقها الرائع، بالإضافة إلى إمكانية تقديمها مع قطر السكّر لتعزيز طعمها الحلو.

طريقة عمل البسبوسه في المنزل

والبسبوسة هي واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الطري الذي يذوب في الفم. تعتبر البسبوسة من الحلويات المحبوبة في مختلف المناسبات، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة، و في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي، طريقة عمل البسبوسة في المنزل مثل المحلات، لضمان الحصول على طعم لذيذ يشبه تمامًا البسبوسة التي تجدها في أشهر المحلات، ومع اتباع المقادير الصحيحة والخطوات الدقيقة، ستحصل على بسبوسة لذيذة وشهية، مع قشرة ذهبية ناعمة.

طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة

المكونات:

3 أكواب من السميد الناعم

2/3 كوب + ملعقة من السمنة الذائبة

1/3 كوب من جوز الهند الناعم

2/3 كوب من الحليب كامل الدسم

1/3 كوب من الشربات الثقيل أو العسل الأبيض أو عسل الجلوكوز

1 و 1/4 كوب سكر ناعم

بندق أو مكسرات للتزيين (اختياري)

مقادير الشربات:

1 و 1/2 كوب ماء

1 و 1/4 كوب سكر

شريحة من الليمون

طريقة عمل البسبوسة

طريقة التحضير:

تحضير الشربات:

ضعي السكر والماء وشريحة الليمون في قدر على النار.

اتركي الخليط يغلي لمدة 10 ثوانٍ ثم ارفعيه عن النار.

انتبهي أن قوام الشربات يجب أن يكون خفيفًا، ويجب أن يكون باردًا عند وضعه على البسبوسة.

طريقة عمل البسبوسة

تحضير البسبوسة:

ضعي السميد والسمنة في وعاء عميق وقلبيهم برفق.



أضيفي جوز الهند إلى الخليط وقلبيه جيدًا.



في إناء على النار، ضعي الحليب والسكر وعسل الجلوكوز وقلبيهم حتى يصبح الخليط دافئًا ويتجانس تمامًا.



صبي خليط الحليب فوق السميد وقلبي المكونات برفق حتى تندمج جيدًا.



دهنّي صينية فرن بالسمنة جيدًا من جميع الجوانب ثم صبي خليط البسبوسة فيها، وتأكدي أن السمك يكون حوالي نصف سنتيمتر.



هزي الصينية لتسوية السطح والتخلص من الهواء الزائد، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك.

طريقة عمل البسبوسة

بعد مرور الوقت، ضعي البندق أو المكسرات على الوجه.



سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية، ثم ضعي صينية البسبوسة على الرف الأوسط واتركيها حتى تصبح الجوانب ذهبية اللون.



أطفئي النار من الأسفل وشغلي الشواية لتأخذ البسبوسة لونًا ذهبيًا من الأعلى.



بعد إخراج الصينية من الفرن، صبي الشربات البارد فوق البسبوسة واتركيها لتتشرب السائل.



بمجرد أن تتشرب البسبوسة كل الشربات، قومي بدهنها بقليل من السمنة باستخدام فرشاة، ثم اتركيها لتبرد لمدة نصف ساعة قبل التقديم.

طريقة عمل البسبوسة

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