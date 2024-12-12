طريقة عمل اللازانيا بطريقة سهلة وشهية.. إليك الخطوات والمقادير

اللازانيا من أشهر أطباق المطبخ الإيطالي، وتتميز بمذاقها الغني وقوامها الشهي، يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة، وهي مثالية للعزائم والمناسبات، وفي هذا التقرير، الموجز، يوضح طريقة عمل اللازانيا بطريقة سهلة تناسب المبتدئين.

طريقة تحضير اللازانيا ومكوناتها

وتأتي مكونات الازانيا كالتالي:

شرائح لازانيا (متوفرة في السوبرماركت)

500 جرام من اللحم المفروم

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

3 أكواب من صلصة الطماطم الجاهزة أو المحضرة منزليًا

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة من البهارات الإيطالية (أوريجانو وزعتر)

ملح وفلفل حسب الذوق

تحضير صوص البشاميل لصينية اللازانيا

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 أكواب من الحليب

رشة ملح وفلفل أبيض

كوب جبن موزاريلا أو شيدر مبشور

طريقة تجهيز حشوة اللحم

سخّني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يصبح شفافًا.

أضيفي الثوم المهروس وقلّبيه لمدة دقيقة.

أضيفي اللحم المفروم واطهيه حتى ينضج تمامًا.

أضيفي صلصة الطماطم، البهارات الإيطالية، الملح والفلفل.

دعي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح كثيفًا.

طريقة عمل اللازانيا

تحضير صوص البشاميل

في قدر متوسط، ذوّبي الزبدة على نار متوسطة.

أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يتحول لونه إلى الذهبي.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر لتجنب التكتلات.

أضيفي الملح والفلفل الأبيض، واطهي الخليط حتى يصبح كثيفًا.

طريقة عمل اللازانيا

كيفية تجهيز اللازانيا

اسلقي شرائح اللازانيا في ماء مغلي مع ملح وزيت لمدة 5 دقائق (إذا كانت غير جاهزة للطبخ مباشرة).

في صينية فرن، ابدئي بوضع طبقة من البشاميل في الأسفل.

أضيفي طبقة من شرائح اللازانيا، ثم طبقة من خليط اللحم، ثم القليل من البشاميل.

كرري الطبقات حتى تنتهي المكونات، مع إنهاء الطبقة الأخيرة بالبشاميل ورش الجبن المبشور.

طريقة عمل اللازانيا

طريقة طهى اللازانيا

سخّني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة، حتى يذوب الجبن ويتحول إلى اللون الذهبي.

طريقة عمل اللازانيا

النصائح والإضافات لـ اللازانيا

يمكن إضافة الخضروات مثل الفلفل الملون أو المشروم إلى حشوة اللحم.

للحصول على طعم أغنى، أضيفي جبن بارميزان إلى طبقة الجبن.

يُفضل ترك اللازانيا تبرد قليلاً قبل تقطيعها لتتماسك الطبقات.

طريقة عمل اللازانيا

تعتبر اللازانيا من الوصفات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. باتباع الخطوات السابقة، ستحصلين على طبق غني بالنكهات يرضي جميع أفراد العائلة. جربيها اليوم واستمتعي بمذاقها الرائع!.

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