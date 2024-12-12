أطباق شهية .. أسرار تحضير صينية السمك الصيادية

تفضل العديد من الأمهات التنوع فى إعداد الطعام والتميز فى مطبخها، ومن بين الأطعمة التى توضح مدى كفاءة المرأة فى تحضير الأطعمة صينية السمك الصيادية التى تتوارثها الأجيال لتتفنن المرأة فى تحضيرها، ويقدم الموجز طريقة عمل صينية السمك الصيادية، على طريقة الشيف غادة مصطفى .

طريقة عمل صينية السمك الصيادية

مكونات صينية السمك

1 كيلو سمك فيليه

2 ثمرة بصل

طماطم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح و كمون و كسبرة جافة مطحونة

قرن فلفل

2 قرن شطة مقطعين

ربطة كسبرة خضراء

مكونات تتبيلة صينية السمك الصيادية :

فلفل رومى + فلفل حامى أحمر + ثوم + عصير ليمون + كمون + كسبرة جافة مطحونة .

سمك فيليه

طريقة عمل صينية السمك الصيادية.

طريقة إعداد السمك الصيادية :

1- فى صينية نضع ملعقتين زيت كبار ونضيف عليهم بصل مقطع شرائح ونقم بتشويحه إلى أن يذبل جيدا .

2- وبعد أن يذبل ويبدأ ياخذ لون خفيف نقسمه جزئين ونأخذ جزء و نترك الثانى يأخذ لون ذهبى مكرمل، ونضع معه ملعقة كبيرة من الثوم المفروم حتى يتشوح، وبمجرد أن يبذل الثوم وتظهر رائحته نبشر حوال 3 أو 4 حبات طماطم .

3- ونقطع حوالى حبيتين طماطم جوانح ونقطع قرن فلفل رومى و قرن حامى من الشطة، ونضيف الطماطم نصف البصل المدبل سابقان ومن الممكن أيضا أن نضيف ملعقة كبيرة صلصة حتى تأخذ الصينية لون .

4- ونترك الطماطم تتسبك ونضيف ملعقة صغيرة من السكر والفلفل الرومى والحامى المقطعين مع ملعقتين من تتبيلة السمكمن ملح وكمون وكسبرة جافة، ونضيفهم بعد أن تتسبك الطماطم حتى يكون الفلفل فريش .

5- وفى طبق نضع كوبين من الدقيق وملعقتين من النشا، ونضع السمك بها ثم

ننزله فى زيت غزير و ساخن حتى يتحمر، وسنلاحظ أن قطع السمك خارجة مقرمشة وطعمها رائع، ومن الممكن أن يتم تقديمها مع سلطة خضراء وسلطة طحينة .

6- وبعد أن تتسبك الطماطم نضيف عليها 2 كوب من الماء المغلى وربطة من الكسبرة الخضراء المفرومة وبعد أن تغلى نضف عليها السمك حتى يأخذ مع خلطة الصيادية غلوة واحدة فقط حتى لا يتم هرى الفيليه، ثم ننقل السمك بالتتبيلة الخاصة به فى قالب من البايركس وندخله فرن على نار متوسطة الحراررة حتى يأخذ وجه أسف الشواية .

مكونات رز الصيادية :

طريقة عمل صينية السمك الصيادية ..

2 كوب أرز مغسول و مصفى

وبصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة من تتبيلة السمك

زيت و ملح و ماء مغلى

طريقة إعداد رز الصيادية :

1- نقوم بتحمير البصلة إلى أن تأخد لون بنى ونصب عليها الأرز ونشوحه جيدا مع وضع ملعقة صغيرة من الملح.

2- ونضيف 2 كوب وربع كوب ماء مغلى وملعقتين التتبيلة و نتركه يتشرب وبعدها نهدئ النار حتى يستوى .

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