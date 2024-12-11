تعرف على أسعار السمك اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

شهدت أسعار السمك والمأكولات البحرية تباينًا ملحوظًا اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الموقع الإلكتروني لسوق العبور للجملة، وتُعد أسعار السماك والجمبري والمأكولات البحرية من الموضوعات، التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، حيث ازداد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة.

فيما يلي يعرض موقع الموجز، لكم أحدث متوسطات أسعار اللسمك والمأكولات البحرية وفقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، على النحو التالي..

أسعار السمك في سوق العبور

بياض أملس بلدي: يتراوح سعره بين 100 و150 جنيهًا.

بياض أملس مزارع: يتراوح بين 40 و90 جنيهًا.

القراميط: يتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

مكرونة خليجي: سجل سعرًا بين 70 و90 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و110 جنيهات.

برانيس إسكندراني: يتراوح بين 70 و110 جنيهات.

مكرونة مجمدة: يتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

موسى: يتراوح بين 180 و280 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات.

السبيط: يتراوح بين 190 و290 جنيهًا.

الكابوريا: يتراوح بين 40 و135 جنيهًا.

مرجان ممتاز: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات.

مرجان وسط: يتراوح بين 100 و140 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات.

مرجان مجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

بربون ممتاز: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

بربون وسط: يتراوح بين 110 و170 جنيهًا.

دنيس: يتراوح بين 90 و230 جنيهًا.

الجمبري: يتراوح بين 150 و710 جنيهات، بزيادة 40 جنيهًا.

البوري: يتراوح بين 90 و175 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات.

شعور: يتراوح بين 100 و300 جنيه.

سمك مازليا: يتراوح بين 100 و300 جنيه.

أسعار السمك

أسعار السمك البلطي اليوم

ويستعرض الموجز، أسعار البلطي ليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، على النحو التالي..

بلطي ممتاز: يتراوح بين 71 و75 جنيهًا.

بلطي متوسط الحجم: يتراوح بين 64 و68 جنيهًا.

بلطي أسواني: يتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

فيليه بلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

قشر بياض: يتراوح بين 160 و240 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: يتراوح بين 550 و600 جنيه.

كبير الحجم: يتراوح بين 420 و530 جنيهًا.

متوسط الحجم: يتراوح بين 350 و400 جنيه.

صغير الحجم: يتراوح بين 170 و300 جنيه.

المجمد: يتراوح بين 175 و425 جنيهًا.

أسعار المأكولات البحرية الأخرى

السبيط (كاليماري): يتراوح بين 190 و290 جنيهًا.

مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و110 جنيهات.

الكابوريا: يتراوح بين 40 و135 جنيهًا.

سمك القاروص واللوت: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سمك الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سمك الدنيس: يتراوح بين 90 و230 جنيهًا.

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