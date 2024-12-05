أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الخميس 5-12- 2024 داخل سوق العبور

تعد أسعار السمك والمأكولات البحرية من الأمور التي تهم الكثير من الناس في مصر، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في السوق.

لذا يستعرض موقع الموجز في هذا التقرير، أسعار السمك والجمبري والمأكولات البحرية المتداولة في سوق العبور اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، مع تقديم تفاصيل دقيقة للأنواع المختلفة من الأسماك وطرق الاستهلاك الشائعة.

أسعار السمك البلطي اليوم

بلطي 1: تتراوح الأسعار بين 70 إلى 72 جنيهًا للكيلو.

بلطي 2: يتراوح السعر بين 67 إلى 69 جنيهًا للكيلو.

بلطي أسواني: من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

فيليه بلطي: يتراوح بين 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البلطي

أسعار الأسماك اليوم للمستهلك

قشر بياض: تتراوح الأسعار بين 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس 1 (بلدي): من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس 2 (خليجي – بحيرة ناصر – مزارع): من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

مكرونة خليجي: تتراوح بين 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

مكرونة سويسي: من 75 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

برانيس إسكندراني: تتراوح بين 75 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

مكرونة مجمدة: من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

موسى: تتراوح الأسعار بين 180 إلى 300 جنيه للكيلو.

سبيط، كاليماري، سابيا: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو.

دنيس: يتراوح بين 90 إلى 245 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري

أسعار الجمبري اليوم

جمبري جامبو: تتراوح الأسعار بين 540 إلى 640 جنيهًا للكيلو.

جمبري 1: من 460 إلى 520 جنيهًا للكيلو.

جمبري 2: بين 340 إلى 440 جنيهًا للكيلو.

جمبري 2 مجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا للكيلو.

جمبري 3: يتراوح بين 160 إلى 320 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

أسعار السمك البوري والسردين

بوري 1: تتراوح الأسعار بين 125 إلى 175 جنيهًا للكيلو.

بوري 2: من 90 إلى 110 جنيهات للكيلو.

موزة: من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

باغة: تتراوح بين 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سردين: من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

كسكمري: من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سردين مجمد: يتراوح بين 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

ماكريل مجمد: من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البوري والسردين

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