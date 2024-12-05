بشرى سارة.. شهدت أسعار السمك اليوم الخميس انخفاضاً ملحوظاً في كافة الأسواق

يرصد الموجز أسعار السمك اليوم والجمبري، بالأسواق وذلك في تعاملات اليوم 5 ديسمبر 2024، لذا سنقدم لكم فيما يلي تقرير مفصل، يضم أحدث أسعار الأسماك والجمبري، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، ووفقاً للبيانات المعلنة وهذا أيضاً على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، ولأن السمك يعد من أهم الأكلات التي تحتوي على البروتين وألذها لذلك يبحث العديد عن سعره يومياً.

إنخفاض الأسعار الأسماء اليوم

أسعار السمك البلطي بالأسواق اليوم الخميس

سجل سعر كيلو السمك البلطي اليوم الممتاز 96 جنيها.

وبلغ متوسط سعر كيلو البلطي صغير اليوم 66 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو السمك البلطي الأسواني 88 جنيهاً.

وإقترب سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم من 165 جنيها.

أسعار قشر البياض والثعابين اليوم

سجل سعر كيلو السمك قشر بياض اليوم 145 جنيهاً.

وسجل متوسط سعر كيلو سمك الثعابين اليوم 243 جنيهاً.

سعر السمك المكرونة اليوم

بلغت أسعار السمك اليوم المكرونة السويسي اليوم 114 جنيهاً، مسجلاً تراجعاً قدره 5 جنيهات.

ووصلت أسعار السمك اليوم وتحديداً المكرونة الخليجي إلي 108 جنيهات، مسجلاً تراجعاً قدره 2 جنيه.

أسعار الأسماك والجمبري اليوم

بلغ سعر كيلو الكابوريا اليوم 131 جنيهاً.

وسجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان اليوم وسط 127 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو سمك موسى 222 اليوم جنيهاً.

بلغ سعر كيلو السبيط 318 جنيهاً.

ولامس سعر كيلو الجمبري وسط اليوم 269 جنيهاً، ومسجلاً بذلك تراجعاً قدره 2 جنيه.

وبالإضافة إلى استقرار سعر كيلو الجمبري صغير اليوم عند 194 جنيهاً.

وبلغ متوسط سعر كيلو السردين المجمد اليوم 108 جنيهات.

ووصلت متوسط أسعار السمك اليوم وخاصة الماكريل المجمد 118 جنيهاً، مسجلاً بذلك تراجعاً قدره 5 جنيهات.

أسعار الأسماك اليوم

سجل سعر كيلو الكاليماري اليوم 400 جنيه.

وبلغ سعر كيلو السمك التونة الكيلو نحو 140 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو من السمك البساريا اليوم إلي 40 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 110 و120 جنيهًا.

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس

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