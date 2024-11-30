أسعار السمك اليوم السبت 30-11-2024 .. كيلو البلطي بكام في سوق العبور

شهدت أسعار السمك اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، استقرار ملحوظ بأخر التعاملات بالأسواق المصرية.

ويعد سعر السمك من أكثر ما يبحث عنه المواطنون بشكل مستمر على محركات البحث المختلفة، حيث سجل سعر البلطي الكبير ما بين 64 و68 جنيهًا للكيلو وتراوحت أسعار الفيليه البلطي المجمد بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

وفيما يلى سنعرض لكم من خلال الموجز أسعار السمك بمختلف أنواعه اليوم السبت بالأسواق .

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك البلطي اليوم

تراوحت أسعار السمك البلطي اليوم السبت وفقًا للحجم والمنطقة كما يلي:

سعر السمك البلطي الكبير

سجل سعر البلطي الكبير ما بين 64 و68 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البلطي الوسط

بلغ سعر البلطي الوسط ما بين 61 و63 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البلطي الأسواني

سجل سعر السمك البلطي الأسواني ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفيليه البلطي المجمد

تراوحت أسعار الفيليه البلطي المجمد بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم



أسعار السمك الأخرى بالأسواق

سجل سعر السردين المجمد ما بين 50 و80 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الماكريل المجمد بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر السبيط والكاليماري ما بين 180 و280 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار سمك المكرونة السويسي بين 80 و110 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار الكابوريا ما بين 80 و135 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار سمك القاروص واللوت بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر السمك الوقار ما بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار السمك الدنيس بين 90 و245 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم السبت

تراوحت أسعار الجمبري الجامبو بين 560 و660 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري كبير الحجم

بلغ سعر الجمبري كبير الحجم ما بين 480 و540 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري متوسط الحجم

سجل سعر الجمبري متوسط الحجم ما بين 360 و460 جنيهًا للكيلو

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