أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 3-12-2024

أسعار السمك اليوم.. يعد البحث عن أسعار السمك والجمبري وجميع المأكولات البحرية، أمر شبه يومي للأشخاص محبي الأسماك والفسفور بشكل عام.

وشهدت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وذلك بناءً على المزاد الصباحي الذي يعقده التجار، ويعلن عنه بالموقع الرسمي بسوق العبور للجملة للجمهور.

أسعار السمك والجمبري اليوم

ويقدم لكم الموجز في السطور التالية أسعار السمك اليوم والجمبري وجميع المأكولات البحرية، بحسب أسعارها الرسمية في سوق العبور.

سعر السمك البلطي اليوم

سجلت أسعار السمك اليوم الثلاثاء البلطي الممتاز 92.71 جنيهاً للكيلو، وسجل سعر السمك البلطي الصغير 64.03 جنيهاً، وبلغ سعر السمك البلطي الأسواني 87.33 جنيهاً للكيلو.

كما وصل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم 164.15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو القشر بياض اليوم 90 جنيها.

ووصل سعر سمك الوقار من 100 جنيهاً، كما سجل سعر السمك «القاروص- لوت» 100 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو سمك البربون من 180 إلى 280 جنيها ، فيما بلغ سعر السمك البربون المجمد بين 65 و75 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو السمك المرجان الوسط، 137.9 جنيهاً للكيلو، أما سعر كيلو السمك المرجان الصغير، سجل ما بين 55 إلى 60 جنيهاً، وسجل سعر سمك المرجان المجمد بين 30 إلى 40 جنيهاً للكيلو.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة سويسي 119.46 جنيه، وبلغ سعر سمك المكرونة خليجي، 60 جنيهاً، وسجل سعر سمك مكرونة مجمدة 35 جنيهاً.

أسعار الجمبري اليوم

أسعار الكابوريا والجمبري وأسماك أخرى

وبلغ سعر الكابوريا، 127.68 جنيهاً، ووصل سعر كيلو السمك البوري 1 إلى 75 جنيهاً، وسجل سعر كيلو السمك البوري 2 بين 150 و190 جنيهات، وبلغ سعر كيلو سمك السردين 105 جنيهاً، ووصل سعر كيلو السمك الدنيس بين 90 و230 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري الجامبو، 434.44 جنيه للكيلو، وسعر الجمبري الوسط 271.61 جنيهات، وسعر الكابوريا 127.68 جنيه للكيلو.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

يذكر أن أسعار السمك يتابعها المواطنون بشكل يومي حتى يذهبون إلى الأسواق لشراء العديد من الأنواع المختلفة بعد معرفة السعر.

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