أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء4-12-2024 داخل الأسواق

أسعار السمك اليوم.. يعد البحث عن السمك والجمبري ، أمر شبه يومي للأشخاص محبي الأسماك والفسفور بشكل عام، حيث شهدت أسعار السمك اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وذلك بناءً على المزاد الصباحي الذي يعقده التجار، ويعلن عنه بالموقع الرسمي بسوق العبور للجملة للجمهور.

ويقدم الموجز ، أسعار السمك اليوم والجمبري وجميع المأكولات البحرية.

أسعار السمك اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

سجلت أسعار السمك البلطي الممتاز مابين 90 إلى 100 جنيهاً للكيلو، وسجل سعر السمك البلطي الصغير 66.37جنيهاً، وبلغ سعر السمك البلطي الأسواني 88.46 جنيهاً للكيلو.

كما وصل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم 165.65 جنيهًا، وسجل سعر كيلو القشر بياض اليوم بين 150 إلى 250 جنيها.

ووصل سعر سمك الوقار من 150 إلى 350 جنيها، كما سجل سعر السمك «القاروص- لوت» من 150 إلى 350 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو سمك البربون من 180 إلى 280 جنيها، فيما بلغ سعر السمك البربون المجمد بين 65 و75 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

سجل سعر كيلو السمك المرجان الوسط126.74 جنيه للكيلو، أما سعر كيلو السمك المرجان الصغير، سجل ما بين 55 إلى 60 جنيهاً، وسجل سعر سمك المرجان المجمد بين 30 إلى 40 جنيهاً للكيلو.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة سويسي بين 75 و105 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة خليجي، من 70 إلى 80 جنيها، وسجل سعر سمك مكرونة مجمدة 30 إلى 60 جنيها.

أسعار السمك

أسعار الكابوريا اليوم

وبلغ سعر الكابوريا 40 إلى 135 جنيها، ووصل سعر كيلو السمك البوري 1 120 إلى 170جنيها، وسجل سعر كيلو السمك البوري 2 بين 90 و110 جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك السردين من 60 إلى 90 جنيها، ووصل سعر كيلو السمك الدنيس من 90 إلى 260 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم

وسجل سعر كيلو الجمبري الجامبو، بين 540 و620 جنيها، وسعر الجمبري الوسط بين 440 إلى 520 جنيها، وسعر الكابوريا127.68 جنيه للكيلو.

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