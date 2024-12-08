أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 8-12-122024 داخل سوق العبور

شهدت أسعار السمك والجمبري استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 8-12-2024، داخل سوق الجملة بمدينة العبور، حيث سجلت أسعار السمك مستويات متوازنة تُرضي المستهلكين.

لذلك يستعرض الموجز، أسعار الأسماك بأنواعها والمأكولات البحرية اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024:

أسعار السمك اليوم اليوم

بلطي 1: يتراوح بين 70 و74 جنيهًا للكيلو.

بلطي 2: يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكيلو.

بلطي أسواني: يتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

فيليه بلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

جمبري جامبو: يتراوح بين 550 و600 جنيه للكيلو.

جمبري 1: يتراوح بين 420 و530 جنيهًا للكيلو.

جمبري 2: يتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو.

جمبري 2 مجمد: يتراوح بين 175 و475 جنيهًا للكيلو.

جمبري 3: يتراوح بين 170 و300 جنيه للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

أسعار السمك البوري

بوري 1: يتراوح بين 125 و165 جنيهًا للكيلو.

بوري 2: يتراوح بين 90 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار البوري

أسعار الأسماك اليوم للمستهلك

قشر بياض: يتراوح بين 160 و260 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس 1 (بلدي): يتراوح بين 100 و150 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس 2 (خليجي - بحيرة ناصر - مزارع): يتراوح بين 40 و90 جنيهًا للكيلو.

مكرونة خليجي: يتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو.

مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و100 جنيه للكيلو.

برانيس إسكندراني: يتراوح بين 70 و100 جنيه للكيلو.

مكرونة مجمدة: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.

موسى: يتراوح بين 180 و300 جنيه للكيلو.

سبيط - كاليماري - سابيا: يتراوح بين 180 و300 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك

أسعار الأسماك المتنوعة

بربوني 1: يتراوح بين 180 و320 جنيهًا للكيلو.

بربوني 2: يتراوح بين 110 و170 جنيهًا للكيلو.

بربوني مجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.

دنيس: يتراوح بين 90 و260 جنيهًا للكيلو.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار السمك والجمبري، تزامنًا مع جهود السوق لتلبية الطلب المحلي على الأسماك والمأكولات البحرية، وضمان توافرها بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

و يُشار إلى أن سوق العبور يُعد من أهم الأسواق التي توفر كميات كبيرة من السمك والمأكولات البحرية للسوق المحلي.

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