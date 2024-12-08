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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 8-12-122024 داخل سوق العبور

أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

شهدت أسعار السمك والجمبري استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 8-12-2024، داخل  سوق الجملة بمدينة العبور، حيث سجلت أسعار السمك مستويات متوازنة تُرضي المستهلكين.

لذلك يستعرض الموجز، أسعار الأسماك بأنواعها والمأكولات البحرية اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024:

 

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أسعار السمك اليوم اليوم 

  • بلطي 1: يتراوح بين 70 و74 جنيهًا للكيلو.
  • بلطي 2: يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكيلو.
  • بلطي أسواني: يتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.
  • فيليه بلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم 

  • جمبري جامبو: يتراوح بين 550 و600 جنيه للكيلو.
  • جمبري 1: يتراوح بين 420 و530 جنيهًا للكيلو.
  • جمبري 2: يتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو.
  • جمبري 2 مجمد: يتراوح بين 175 و475 جنيهًا للكيلو.
  • جمبري 3: يتراوح بين 170 و300 جنيه للكيلو.
أسعار الجمبري اليوم 

أسعار السمك البوري

  • بوري 1: يتراوح بين 125 و165 جنيهًا للكيلو.
  • بوري 2: يتراوح بين 90 و110 جنيهات للكيلو.
أسعار البوري

أسعار الأسماك اليوم للمستهلك 

  • قشر بياض: يتراوح بين 160 و260 جنيهًا للكيلو.
  • بياض أملس 1 (بلدي): يتراوح بين 100 و150 جنيهًا للكيلو.
  • بياض أملس 2 (خليجي - بحيرة ناصر - مزارع): يتراوح بين 40 و90 جنيهًا للكيلو.
  • مكرونة خليجي: يتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو.
  • مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و100 جنيه للكيلو.
  • برانيس إسكندراني: يتراوح بين 70 و100 جنيه للكيلو.
  • مكرونة مجمدة: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.
  • موسى: يتراوح بين 180 و300 جنيه للكيلو.
  • سبيط - كاليماري - سابيا: يتراوح بين 180 و300 جنيه للكيلو.
أسعار الأسماك 

أسعار الأسماك المتنوعة

  • بربوني 1: يتراوح بين 180 و320 جنيهًا للكيلو.
  • بربوني 2: يتراوح بين 110 و170 جنيهًا للكيلو.
  • بربوني مجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.
  • دنيس: يتراوح بين 90 و260 جنيهًا للكيلو.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار السمك والجمبري، تزامنًا مع جهود السوق لتلبية الطلب المحلي على الأسماك والمأكولات البحرية، وضمان توافرها بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

و يُشار إلى أن سوق العبور يُعد من أهم الأسواق التي توفر كميات كبيرة من السمك والمأكولات البحرية للسوق المحلي.

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