البلطي بـ 74 جنيها.. أسعار السمك والجمبري اليوم السبت7-12-2024 فى سوق العبور
أسعار السمك والجمبري .. شهدت أسعار السمك والجمبري تباينًا ملحوظًا اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، خلال التعاملات الصباحية داخل سوق العبور لتجارة الجملة، حيث تراوحت أسعار الأنواع المختلفة من الأسماك والجمبري بين الارتفاع والانخفاض، ما يعكس تقلبات العرض والطلب في السوق.
وفي هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالى، أسعار السمك والجمبري اليوم لسبت 7 ديسمبر 2024.
أسعار السمك والجمبري اليوم للمستهلك
تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260
تراوح سعر بياض أملس 1 (بلدي) من 100 إلى 150
تراوح سعر بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 40 إلى 90
تراوح سعر قراميط - شيلان من 30 إلى 70
تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550
تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 80
تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 100
تراوح سعر برانيس إسكندراي من 70 إلى 100
تراوح سعر موسى من 180 إلى 300
تراوح سعر سبيط - كاليماري - سابيا من 180 إلى 300
تراوح سعر قرش من 100 إلى 150
تراوح سعر حدادي من 30 إلى 40
تراوح سعر كابوريا من 40 إلى 135
تراوح سعر مرجان 1 من 160 إلى 260
تراوح سعر مرجان 2 من 100 إلى 140
تراوح سعر بربون 1 من 180 إلى 320
تراوح سعر بربون 2 من 110 إلى 170
تراوح سعر دنيس من 90 إلى 260
تراوح سعر بوري 1 من 125 إلى 165
تراوح سعر بوري 2 من 90 إلى 110
تراوح سعر مازليا - كشر من 100 إلى 300
تراوح سعر شعور من 100 إلى 300
تراوح سعر وقار من 150 إلى 350
تراوح سعر قاروص - لوت من 150 إلى 350
تراوح سعر موزة من 70 إلى 100
تراوح سعر باغة من 25 إلى 35
تراوح سعر سردين من 60 إلى 90
تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80
أسعار السمك البلطي
يتراوح سعر السمك البلطي الكبير اليوم ما بين 70 و74 جنيهًا للكيلو.
أما السمك البلطي الوسط، فيتراوح سعره بين 67 و69 جنيهًا للكيلو.
بالنسبة لـ السمك البلطي الأسواني، يتراوح سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
وصل سعر فيليه البلطي المجمد إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.
أسعار الجمبري اليوم
تراوح سعر الجمبري الجامبو ما بين 550 و600 جنيه للكيلو.
بلغ سعر الجمبري كبير الحجم ما بين 420 و530 جنيهًا للكيلو.
الجمبري متوسط الحجم سجل سعرًا يتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو.
تراوحت أسعار الجمبري صغير الحجم بين 170 و300 جنيه للكيلو.
أما الجمبري المجمد، فاستقر سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.
أسعار الأسماك المجمدة
سجل سعر المكرونة المجمدة ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.
تراوحت أسعار كيلو السردين المجمد بين 50 و100 جنيه.
بلغ سعر كيلو الماكريل المجمد ما بين 100 و140 جنيهًا.
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