البلطي بـ 74 جنيها.. أسعار السمك والجمبري اليوم السبت7-12-2024 فى سوق العبور

أسعار السمك والجمبري .. شهدت أسعار السمك والجمبري تباينًا ملحوظًا اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، خلال التعاملات الصباحية داخل سوق العبور لتجارة الجملة، حيث تراوحت أسعار الأنواع المختلفة من الأسماك والجمبري بين الارتفاع والانخفاض، ما يعكس تقلبات العرض والطلب في السوق.

وفي هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالى، أسعار السمك والجمبري اليوم لسبت 7 ديسمبر 2024.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك والجمبري اليوم للمستهلك

تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260

تراوح سعر بياض أملس 1 (بلدي) من 100 إلى 150

تراوح سعر بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 40 إلى 90

تراوح سعر قراميط - شيلان من 30 إلى 70

تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550

تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 80

تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 100

تراوح سعر برانيس إسكندراي من 70 إلى 100

تراوح سعر موسى من 180 إلى 300



تراوح سعر سبيط - كاليماري - سابيا من 180 إلى 300

تراوح سعر قرش من 100 إلى 150

تراوح سعر حدادي من 30 إلى 40

تراوح سعر كابوريا من 40 إلى 135

تراوح سعر مرجان 1 من 160 إلى 260

تراوح سعر مرجان 2 من 100 إلى 140

تراوح سعر بربون 1 من 180 إلى 320

تراوح سعر بربون 2 من 110 إلى 170

تراوح سعر دنيس من 90 إلى 260

تراوح سعر بوري 1 من 125 إلى 165

تراوح سعر بوري 2 من 90 إلى 110

تراوح سعر مازليا - كشر من 100 إلى 300

تراوح سعر شعور من 100 إلى 300

تراوح سعر وقار من 150 إلى 350

تراوح سعر قاروص - لوت من 150 إلى 350

تراوح سعر موزة من 70 إلى 100

تراوح سعر باغة من 25 إلى 35

تراوح سعر سردين من 60 إلى 90

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك البلطي

يتراوح سعر السمك البلطي الكبير اليوم ما بين 70 و74 جنيهًا للكيلو.

أما السمك البلطي الوسط، فيتراوح سعره بين 67 و69 جنيهًا للكيلو.

بالنسبة لـ السمك البلطي الأسواني، يتراوح سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر فيليه البلطي المجمد إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار الجمبري اليوم

تراوح سعر الجمبري الجامبو ما بين 550 و600 جنيه للكيلو.

بلغ سعر الجمبري كبير الحجم ما بين 420 و530 جنيهًا للكيلو.

الجمبري متوسط الحجم سجل سعرًا يتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو.

تراوحت أسعار الجمبري صغير الحجم بين 170 و300 جنيه للكيلو.

أما الجمبري المجمد، فاستقر سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة

سجل سعر المكرونة المجمدة ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار كيلو السردين المجمد بين 50 و100 جنيه.

بلغ سعر كيلو الماكريل المجمد ما بين 100 و140 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري اليوم

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