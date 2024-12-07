تعرف على أعراض متلازمة السمك العفن وطرق العلاج منه

لفت مسلسل ساعته وتاريخه بطولة الفنانة مايان السيد الأنظار في أولى حلقاته، حيث سلّط الضوء على حالة مرضية نادرة تسمى متلازمة السمك العفن، وهى عبارة عن انبعاث رائحة تشبه السمك.

وهذا الطرح الدرامي ألقى الضوء على متلازمة تُعرف باسم رائحة السمك العفن، وهي اضطراب وراثي نادر يؤثر على جودة حياة المصابين بها بشكل كبير.

لذلك يستعرض موقع الموجز، ما هي متلازمة السمك العفن، التى ظهرت في مسلسل ساعته وتاريخه ، على النحو التالي:

ما هي متلازمة رائحة السمك العفن؟

تُعرف هذه الحالة طبيًا بـ"بيلة ثلاثي الميثيل أمين"، وهو اضطراب جيني نادر ناتج عن عجز الجسم عن تحليل مادة "ثلاثي ميثيل الأمين"، كما الخلل يحدث بسبب طفرة جينية تؤثر على الإنزيم المسؤول عن تفكيك هذه المادة، مما يؤدي إلى تراكمها وإصدار رائحة تشبه السمك المتعفن من سوائل الجسم مثل العرق، البول، والتنفس.

التأثير النفسي والاجتماعي على المصابين بمتلازمة السمك العفن

المصابون بمتلازمة رائحة السمك العفن يواجهون تحديات كبيرة في حياتهم اليومية، إذ يتعرضون للإحراج المستمر وسوء الفهم، حيث تُعزى رائحتهم إلى قلة النظافة الشخصية رغم أن السبب وراثي.

وهذا الأمر يؤدي إلى الانعزال الاجتماعي، وفقدان الثقة بالنفس، وقد يتطور إلى الإصابة بالاكتئاب.

طرق التخفيف من أعراض متلازمة السمك العفن

رغم عدم وجود علاج شافٍ تمامًا لهذه الحالة، يمكن تقليل الأعراض والسيطرة على الرائحة من خلال الخطوات التالية:

تجنب بعض الأطعمة

الأطعمة الغنية بـ"الكولين" مثل:

البيض.

الكبد والكلية.

البقوليات (الفول، البازلاء).

الخضروات مثل الكرنب والبروكلي.

تجنب مكملات زيت السمك والمأكولات البحرية مثل الأسماك والمحار.

العناية بالنظافة الشخصية

أخذ حمام دافئ يوميًا مع استخدام صابون مضاد للبكتيريا.

استخدام مزيلات عرق تحتوي على مكونات قوية ومضادة للروائح.

إزالة شعر الجسم بانتظام لتقليل التصاق البكتيريا بالبشرة.

رائحة السمك العفن

نمط حياة صحي

تجنب التمارين الرياضية الشاقة التي تزيد من التعرق.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة لامتصاص العرق.

استخدام العطور

الاعتماد على العطور القوية والثابتة لإخفاء الرائحة الكريهة.

التوعية والمساندة النفسية

التوعية المجتمعية حول هذه الحالة يمكن أن تسهم في تقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها، كما أن الدعم النفسي للمصابين يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز ثقتهم بأنفسهم والتأقلم مع التحديات اليومية.

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