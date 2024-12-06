الحلقه الثانيه من مسلسل ساعته وتاريخه تسلط الضوء على قضية العنف الأسري

حقق مسلسل ساعته وتاريخه جدلا واسعًا بعد طرح البرومو الخاص به خاصة أنه يستعرض قضايا واقعية من المحاكم المصرية شاهد المجتمع المصري نماذجها على مرأى ومسمع الجميع وتعتبر اغلبها قضايا رأي عام.



وتعرض اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر ثاني حلقات مسلسل ساعته وتاريخه وتأتي بعنوان " ساعة شيطان" وتدور أحداثها حول قضية العنف الأسري بين الأزواج وخطورتها على الأطفال الذين ينشأون في جو أسري مضطرب مما يخلق أجيالا تؤثر بالسلب على المجتمع.

وتهدف الحلقه إلى توجيه نصائح بشكل غير مباشر من خلال عرض محصلة العنف الأسري وسلبياته الخطيرة التي تعد بمثابة آفة تضر بالمجتمع.

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

يعرض مسلسل ساعته وتاريخه يومي الخميس والجمعة عبر فضائية DMC في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ملخص احداث الحلقه الأولى

بدأت احداث الحلقه بظهور مايان السيد وهي فتاة جامعية من مدينة المحلة تدرس بإحدى جامعات المنصوره، تتعرض لمطاردة شرسة من أحد زملائها الذي يريد الزواج منها ولكنها ترفض باستمرار الزواج منه، يتلصص على جميع خطواتها من صديقتها المقربة حتى يعلم انها بداخل اوتوبيس في طريقها للجامعة ليباغتها بطعنة نافذة تذهب روحها في الحال.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

يشارك في مسلسل ساعته وتاريخه مجموعة من الوجوه الشابة خريجي برنامج "كاستينج" ابرزهم سلمى عبدالكريم وامنية باهي واسلام خالد وميشيل مساك ومريم كرم بجانب ضيف شرف الحلقة النجمة مايان السيد، تاليف وإخراج عمرو سلامة.

أزمة مسلسل ساعته وتاريخه

اثار مسلسل ساعته وتاريخه غضب أسرة البلوجر نيرة اشرف التي قتلت على غدرًا عى يد أحد زملائها الذي كان يريد الزواج منها لكنها كانت تقابله بالرفض وبعد عدة محاولات فاشلة قرر قتلها والتخلص منها حتى يرضي غروره وهذا م عرضه البرومو الخاص بمسلسل ساعته وتاريخه مما اشعل النيران في انفس اسرة نيرة لعرض تفاصيل الحادث الخاص بنجلتهم دون عرض الأمر عليهم وأخذ الموافقة منهم.

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