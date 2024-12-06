مسلسل ساعته وتاريخه.. الحلقة الأولى تعيد فتح ملف نيرة أشرف

عرضت منصة "واتش ات" الرقمية أولى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، الذي تقوم ببطولته الفنانة الشابة مايان السيد، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة من برنامج "كاستينج".

ولم يكن مسلسل ساعته وتاريخه، مجرد عمل درامي تقليدي، بل أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، خاصة بعد تناوله لقضية حساسة مستوحاة من الواقع، وهي قضية الابتزاز الإلكتروني والعنف ضد الفتيات، حيث حملت الحلقة الأولى قضية فتاة المنصورة نيرة أشرف ابنة مدينة المحلة الكبرى والذي قتلها زميلها محمد عادل الذي حكم عليه بالإعدام.

ويرصد موقع الموجز تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل "ساعته وتاريخه" خلال السطور التالية.

"ساعته وتاريخه" حبكة مشوقة مستوحاة من وقائع حقيقية

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "ساعته وتاريخه" بمشهد أتوبيس جامعي يقل مجموعة من الطلاب إلى جامعتهم، ومن بينهم "نادية"، التي تؤدي دورها مايان السيد

تظهر نادية كفتاة تحمل همومًا ثقيلة؛ فقد حرمتها أسرتها من الذهاب إلى الجامعة لفترة طويلة بسبب تهديدات وابتزازات من شخص مغرم بها إلى حد الجنون، إلا أن ظروف الامتحانات تضطرها إلى كسر هذا الحصار، دون أن تعلم أن ذلك القرار سيكتب نهايتها المأساوية.

مسلسل ساعته وتاريخه

التعرض للابتزاز والسمعة السيئة

تتوالى الأحداث لتكشف معاناة نادية من زميلها الذي يحاول بكل الطرق إجبارها على الخضوع له عاطفيًا، مستخدمًا وسائل الابتزاز الإلكتروني والتشهير بها بين زملائها.

تبدأ نادية بالتعامل مع هذه التهديدات بشجاعة ظاهرة، لكنها في الوقت نفسه تجد نفسها محاصرة بأكاذيب ينشرها هذا الشخص لتشويه سمعتها، بل ويصل الأمر إلى أن يختلق قصصًا وهمية عن وجود علاقة بينهما.

الخيانة من أقرب الأشخاص

تتعقد الأحداث أكثر عندما تعترف إحدى صديقات نادية بخيانتها لها، هذه الصديقة، التي تعرضت هي الأخرى للابتزاز من نفس الشخص، اختارت الخضوع لابتزازه خوفًا من فقدان خطيبها، ورغم نصيحة نادية لها بأن تقدم بلاغًا رسميًا ضده، رفضت الصديقة، مفضلة الحفاظ على علاقتها بخطيبها على حساب حياة نادية.

تردد الصديقة عبارة صادمة: "أي رجل يهددنا سواء بالسكينة أو بالابتزاز، ما يستهلش حتى نخاف عليه."

مسلسل ساعته وتاريخه

نهاية مأساوية تحاكي الواقع

مع نهاية الحلقة، تصل الأحداث إلى ذروتها عندما يقرر المعتدي تنفيذ تهديده بقتل نادية أمام زملائها في الجامعة. المشهد المؤلم يعيد إلى الأذهان حادثة قتل الطالبة "نيرة أشرف"، التي قتلت طعنًا على يد شاب رفضت الارتباط به، مما يجعل المشاهد يشعر بواقعية القصة وتشابهها مع حوادث مأساوية أخرى تعرضت لها العديد من الفتيات.

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه

رسائل توعوية وإضاءة على قضايا مجتمعية

ما يميز الحلقة الأولى هو أنها لم تكتفِ بعرض القصة المأساوية، بل اختتمت بعرض مجموعة من الأرقام والمعلومات المتعلقة بمكافحة الابتزاز الإلكتروني، مما يعكس رغبة صناع العمل في توعية الجمهور بأهمية مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها عبر القنوات القانونية.

ردود فعل واسعة وجدل على مواقع التواصل

منذ عرض الحلقة الأولى، تصدر مسلسل "ساعته وتاريخه" محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد للعمل ومندهش من قوة القصة، وبين من رأى أن أحداث المسلسل مؤلمة للغاية إلى حد يصعب متابعته.

وأشاد كثيرون بأداء مايان السيد، التي تمكنت من تجسيد شخصية "نادية" ببراعة وإحساس عالٍ، مما جعل المشاهدين يتفاعلون عاطفيًا مع الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل "ساعته وتاريخه"

يُعرض مسلسل "ساعته وتاريخه"أسبوعيًا على قناة DMC، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، الذي اعتمد على مجموعة من الوجوه الصاعدة الذين تم اختيارهم من برنامج "كاستينج"، مما يضفي على العمل روحًا شبابية وطاقة جديدة.

رسالة مسلسل "ساعته وتاريخه"

لا يمكن اعتبار مسلسل "ساعته وتاريخه" مجرد عمل درامي؛ بل هو صرخة توعية وقصة تنقل معاناة العديد من الفتيات في مواجهة الابتزاز الإلكتروني والعنف المجتمعي.

مع كل حلقة، يقدم المسلسل رسالة بأن الخوف والتردد لا يجب أن يكونا خيارًا، وأن التصدي لهذه الممارسات هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الكثيرين.

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