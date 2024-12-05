انطلاق أولى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه على شاشة dmc غدًا

أحدث مسلسل ساعته وتاريخه جدلا واسعا بعد عرض مقتطفات من المسلسل من قبل أسرة البلوجر نيرة أشرف الذي ألتبس عليهم الأمر بأن المسلسل يجسد شخصيتها.



و أعلنت قناة dmc عن ⁩مواعيد عرض حلقات مسلسل ساعته وتاريخه المقرر بث اولى حلقاته غدا الخميس ويرصد لكم الموجز مواعيد العرض والقنوات الناقله.



مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

يبث مسلسل ساعته وتاريخه يومي الخميس والجمعة عبر فضائية dmc في تمام الساعة العاشرة مساءً من كل أسبوع، وهو بطولة شبابية لمجموعة من النجوم الصاعدين من خلال برنامج "casting" تاليف وإخراج عمرو سلامة.



وتدور أحداثه في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.



"تلصص" أولى حلقات ساعته وتاريخه

تاتي الحلقه الأولى بعنوان تلصص، تدور أحداث الحلقة الأولى حول نادية " مايان السيد" التي تتعرض لابتزاز إلكتروني لفترة واسعة مما دفعها الشك إلى التوهم في أصدقائها المقربين وتنتهي أحداث الحلقة الأولى بعرض بعض الأرقام المختصة لحالات الابتزاز الإلكتروني للحد من انتشار مثل هذه الحالات.

شقيقه نيرة أشرف تهاجم صناع مسلسل ساعته وتاريخه

هاجمت البلوجر شروق أشرف شقيقة نيرة صناع مسلسل ساعته وتاريخه بعد انتشار بعض الاقاويل حول تجسيد قضية شقيقتها ضمن أحداث المسلسل



وقالت من خلال فيديو عبد حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " المسلسل ده اتعمل على أي أساس.. إنتم عندكم علم إن نيرة عاشت سنتين في رعب وخوف وألم، وكانت بتاخد مهدئات ومكنتش بتعرف تنام من القلق، وكمان الـ5 محاضر اللي عملناهم في القاهرة والمحلة.. نيرة كان ليها حق وهي عايشة قبل ما تروح بالطريقة دي ومخدتهوش هل أنتم اتكلمتوا عن ده".

وتابعت " أنتم عندكم علم إحنا اتعذبنا قد إيه عشان نبعد الواد ده عنها.. كلمنا أهله كام مرة عشان يبعد عن نيرة، عملنا محاضر في الأقسام واتبهدلنا واتمرمطنا.. إحنا بنحاول نتعايش ونتخطى اللي حصل لنا، والمسلسل ده هيرجعنا لنقطة الصفر تاني.. إزاي مشاعر الناس عندكم ملهاش قيمة بالشكل ده".

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