الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، جاءت تحت عنوان "ساعة شيطان"، وتناول العمل قضية العنف الأسري، ولكن هذه المرة بشكل غير مألوف حيث كان العنف صادرًا من الزوجة تجاه الزوج، الأمر الذي أدى إلى كارثة مأساوية قلبت حياة الأسرة رأسًا على عقب.

ملخص أحداث الحلقة الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه



ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، دارت الأحداث حول شخصية "حمو"، الذي يجسد دوره النجم أحمد أمين، وعائلته الصغيرة المكونة من ابنته "سهام" وابنه، بالإضافة إلى حماته التي تلعب دورها الفنانة لبنى ونس، بدأت الحلقة بغموض بسبب اختفاء زوجة "حمو" في ظروف غريبة.

مسلسل ساعته وتاريخه

تتوالى المشاهد ليظهر "جمال"، صديق "حمو"، الذي يزوره بشكل دوري لمشاهدة مباريات كرة القدم، ويتحدث كثيرًا عن الزوجة المفقودة التي كانت تصغر "حمو" بسنوات، ورغم هذه الإشارات، يبقى "حمو" صامتًا، مما يثير شكوك ابنته "سهام"، تزداد الأحداث إثارة عندما تكتشف "سهام" أن والدها يطلب تجهيز أدوات مشبوهة مثل مشمع وأحبال، ثم يصعد إلى سطح المنزل حاملاً ساطورًا، في وقت تتقدم فيه إحدى الجارات بشكوى بسبب انتشار رائحة كريهة في المبنى.

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الثانية

تكتشف "سهام" وجود ملابس والدتها في خزانة والدها، وتواجهه، ليعترف بأنه قتلها في لحظة غضب جنوني أو كما وصفها بـ"ساعة شيطان"، يكشف "حمو" أنه كان يحب زوجته بشدة، لكنه لم يتمالك نفسه يوم الحادثة، وبعد قتلها، وضع جثتها في برميل مغطى ومضاف إليه الملح لمنع انتشار الرائحة، محتفظًا بها على السطح كي تظل قريبة منه.

تصاعدت الأحداث عندما تصعد الحماة إلى السطح، لتكشف أنها كانت على علم بالجريمة منذ البداية، تصف الأم القتيلة بأنها كانت عنيفة ومسيطرة، وأنها ضربت "حمو" بالحذاء في يوم مأسوي، مما دفعه لفعلته، ورغم محاولتها للتستر على الجريمة لحماية الأحفاد، قررت "سهام" التصرف بشجاعة وإبلاغ الشرطة عن والدها.

الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه

الحلقة حملت توقيع الكاتبة دينا ماهر والمخرج عمرو سلامة، ولعب بطولتها أحمد أمين، لبنى ونس كضيفي شرف، بينما قاد البطولة مجموعة من الشباب الموهوبين الذين تم اختيارهم من برنامج "كاستينج"، ومنهم أحمد أسامة، دنيا نعمان، سلمى عبد الكريم، أمنية باهى، سيف محسن، كيرولس طلعت، مريم نشأت، ماريا ميخائيل، ميشيل مساك، مريم كرم، مينا موريس، لميس محمود، إسلام خالد.

مسلسل ساعته وتاريخه

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه، يُعرض على شاشة قنوات DMC يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً، المسلسل مستوحى من ملفات حقيقية من المحاكم المصرية ويأتي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يُشرف على المعالجة الدرامية محمود عزت مع فريق كتابة مميز يضم دينا ماهر، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب، سيف قنصوة، وهو عمل يهدف لإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية واقعية بطرح درامي عميق ومثير.

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