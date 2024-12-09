أسعار السمك والجمبري اليوم الإثنين 9-12- 2024 داخل الأسواق

تُعد أسعار السمك والجمبري في سوق العبور من المواضيع التي تحظى باهتمام واسع، نظرًا لأهميتها في حياة المواطنين، كما شهدت تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 تغيرات ملحوظة في الأسعار، مما يعكس ديناميكية السوق وتأثره بالعرض والطلب.

أسعار الأسماك والجمبري

لذلك يستعرض الموجز، تفاصيل محدثة عن أسعار الأسماك والجمبري ضمن خدمة إخبارية مستمرة تغطي مختلف المجالات.

أسعار السمك اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

السبيط (الكاليماري): تراوح سعر الكيلو بين 180 و300 جنيه.

المكرونة السويسي: بلغ سعر الكيلو ما بين 70 و100 جنيه.

الكابوريا: تراوح سعر الكيلو بين 40 و135 جنيهًا.

القاروص (اللوت): تراوح سعر الكيلو بين 150 و350 جنيهًا.

الوقار: سجل سعر الكيلو ما بين 150 و350 جنيهًا.

الدنيس: بلغ سعر الكيلو ما بين 90 و260 جنيهًا.

أسعار السمك الفيليه

الفيليه البلطي الطازج: تراوح سعر الكيلو بين 100 و150 جنيهًا.

الفيليه قشر البياض: سجل سعر الكيلو ما بين 120 و200 جنيه.

الفيليه البوري: بلغ سعر الكيلو ما بين 150 و250 جنيهًا.

أسعار السمك المجمد

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

المكرونة المجمدة: تراوح سعر الكيلو بين 30 و70 جنيهًا.

السردين المجمد: بلغ سعر الكيلو ما بين 50 و100 جنيه.

الماكريل المجمد: تراوح سعر الكيلو بين 100 و140 جنيهًا.

أسعار السمك

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: تراوح سعر الكيلو بين 530 و670 جنيهًا.

الجمبري كبير الحجم: بلغ سعر الكيلو ما بين 480 و520 جنيهًا.

الجمبري متوسط الحجم: تراوح سعر الكيلو بين 330 و470 جنيهًا.

الجمبري صغير الحجم: سجل سعر الكيلو ما بين 150 و300 جنيه.

الجمبري المجمد: استقر سعر الكيلو بين 175 و425 جنيهًا.

أسعار الجمبري

أسعار السمك البلطي اليوم

البلطي الكبير: استقر سعر الكيلو بين 70 و74 جنيهًا.

البلطي الوسط: تراوح سعر الكيلو بين 65 و69 جنيهًا.

البلطي الأسواني: سجل سعر الكيلو ما بين 30 و70 جنيهًا.

الفيليه البلطي المجمد: تراوح سعر الكيلو بين 50 و250 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري

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