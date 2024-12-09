أسعار الأسماك في مصر اليوم.. تفاصيل كاملة عن جميع الأنواع

أسعار الأسماك.. يعتبر البحث عن الأسعار من الأمور المهمة التي يبحث عنها الجميع يوميا ، خاصة المواد الغذائية ، والأسماك من أهم الاكلات التي تسعد العائلة بها، واختلفت أسعار الأسماك في مصر اليوم الأثنين على حسب النوع والسوق الذي تباع فيه، ولكن بشكل عام شهدت أسعار الأسماك في مصر استقرارًا ملحوظًا.

وفي التقرير التالي يرصد الموجز أسعار الأسماك في مصر اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 بجميع أشكالها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

سعر الجمبري، وسجل سعر كيلو الجمبرى (وسط) 223.06 جنيه، بزيادة قدرها 10.48 جنيه بنسبة تغير 4.93%.

سجل سعر كيلو الجمبري الجامبو 524.54 جنيهًا، بزيادة قدرها 1.38 جنيه.

سجل سعر كيلو "الجمبرى الممتاز" 295.8 جنيهًا، بزيادة قدرها 19.66 جنيهًا.

سجل سعر كيلو "الجمبرى الصغير" 164.58 جنيهًا، بزيادة قدرها 2.32 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

سجل سعر كيلو الحدادي ثابتًا عند 60 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البربوني 131.61 جنيهًا، بزيادة قدرها 13.9 جنيه.

سجل سعر كيلو المرجان 116.67 جنيهًا، بزيادة قدرها 13.34 جنيه.

سجل سعر كيلو السبيط 292.73 جنيهًا، بزيادة قدرها 9.05 جنيه.

سجل سعر كيلو "الحدادي" 60 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

سعر سمك الماكريل اليوم الأثنين

سجل سعر السمك الماكريل المجمد 92 جنيهًا للكيلو، بتراجع قدره 3.91 جنيه.

سجل سعر السمك مكرونة سويسي 85.4 جنيهًا، بزيادة طفيفة قدرها 0.63 جنيه.

سجل سعر السمك السردين المجمد 76.56 جنيهًا، بتراجع طفيف قدره 0.94 جنيه.

سجل سعر كيلو الشعور 167.33 جنيهًا، بتراجع قدره 2 جنيه.

أسعار السمك اليوم البلطي

سجل سعر كيلو البلطي الصغير" 66.6 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا قدره 1.36 جنيهًا.

سجل سعر كيلو "البلطي الأسواني" 87.5 جنيهًا.

سجل سعر كيلو "فيليه البلطي" 138.57 جنيهًا، بزيادة قدرها 0.57 جنيهًا.

سجل سعر كيلو "البلطي الممتاز" 94.31 جنيه.

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