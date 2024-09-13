تحافظ الأسماك على صحة القلب وخف ضغط الدم، والأوعية الدموية، كما تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وذلك لأنها تحتوي على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية.

ويرغب العديد من المواطنين، خاصة محبين الأسماك، في معرفة أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الجمعة في سوف العبور.

وشهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 13 سبتمبر الجاري ارتفاعًا في سوق العبور لجملة الاسماك، وذلك بعد استقرار في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار السمك اليوم الجمعة للمستهلك

وشهدت أسعار الأسماك ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما يقرب من90 جميعًا بعدما سجل أمس الثلاثاء 85 جنيهًا

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم الجمعة 13-9-2024 في سوق العبور لجملة الأسماك

أسعار السمك البلطي اليوم الجمعة

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين75 و87 جنيهًا للكيلو.

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 65 و72 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيلية اليوم الجمعة

-تراوح سعر السمك الفيليه المجمد، ما بين 100 و280جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البلطي والجمبري

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من250إلى 450 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 100 و150جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من80 إلى 190جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 100إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 60 إلى 70 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

-تراوح سعر المكرونة المجمدة من50 إلى 80 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 80 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 160إلى 200 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الجمعة

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 180 و425 جنيهًا للكيلو.

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