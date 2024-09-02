أسعار الأسماك اليوم الإثنين 2-9-2024.. اعرف البلطي والجمبري بكام

شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 2 سبتمبر2024 ارتفاعًا طفيفًا في سوق العبور لجملة الأسماك، وذلك بعد استقرار كبير في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار السمك اليوم السبت للمستهلك

وتعد الأسماك من أهم الوجبات التي يتناولها الإنسان نظرًا لفائدتها الكبيرة، ولذلك يقوم العديد من المواطنين بالبحث عن أسعار الأسماك اليوم الإثنين 2-9-2024 في الأسواق وخاصة سوق العبور لجملة الأسماك.

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم الإثنين في سوق العبور لجملة الأسماك

أسعار السمك البلطي اليوم الإثنين

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 75 إلى 86 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم الإثنين

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 65 و72 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيلية اليوم الإثنين

-تراوح سعر السمك الفيليه المجمد، ما بين 100 و270جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من 200 إلى 450 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 90 و150جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من 70 إلى 190جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 90 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 270 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 50 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

-تراوح سعر المكرونة المجمدة من 60 إلى 80 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 80 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 160 إلى 170 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الإثنين

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 180 و425 جنيهًا للكيلو.



فوائد الاسماك لصحة الإنسان



وتحتوي الأسماك على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية يجعل له دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ويساعد تناول السمك على التقليل من الأمراض المرتبطة بتدهور وظائف الدماغ مع التقدم بالسن، والتي تتضمن فقدان الذاكرة، وضعف الإدراك، والإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

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