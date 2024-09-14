أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 14-9-2024 في سوق العبور

شهدت أسعار الأسماك والجمبري في بداية تعاملات اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 تقلبات ملحوظة في سوق العبور لتجارة الجملة، وتباينت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت , وفقًا لسوق العبور, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار السمك البلطي اليوم

ارتفعت أسعار السمك البلطي الكبير اليوم، لتتراوح بين 78 و82 جنيهًا للكيلو.

استقر السمك البلطي الوسط ما بين 74 و76 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك الأخرى اليوم

سجل سعر السبيط - كاليماري اليوم ما بين 200 و440 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، ليتراوح ما بين 90 و200 جنيه.

تراوحت أسعار الكابوريا اليوم بين 40 و160 جنيهًا.

وسجل سمك القاروص - لوت ما بين 200 و400 جنيه.

تراوحت أسعار سمك الوقار بين 200 و400 جنيه.

وصل سعر كيلو الدنيس إلى ما بين 100 و260 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

سجل المرجان المجمد سعرًا يتراوح من 30 إلى 50 جنيهًا.

بلغ سعر البربون المجمد ما بين 30 و50 جنيهًا.

وحققت المكرونة المجمدة سعرًا يتراوح بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار السردين المجمد بين 50 و100 جنيه.

وسجل سعر الماكريل المجمد ما بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك اليوم

أسعار الجمبري اليوم

بلغ سعر الجمبري الجامبو ما بين 670 و750 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الجمبري كبير الحجم بين 560 و660 جنيهًا للكيلو.

سجل الجمبري متوسط الحجم ما بين 470 و550 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الجمبري صغير الحجم إلى ما بين 200 و380 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الجمبري المجمد بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

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