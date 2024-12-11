بالصلصة المصرية الأصلية.. وصفة سحرية لتحضير الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء على الطريقة المصرية.. تعد من أشهر وجبات الغداء المصرية، والتي تتوارث عبر الأجيال، إذ أن هذا الطبق عندما يعد بالصلصة مع اللحمة وطبق الأرز بالشعرية، فإنه يرتبط مع العديد بذكريات الطفولة، في بيت العائلة.

وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء من الأكلات التي تحرص كل زوجة على أن تتعلمها، سواء كانت هي التي تفضلها، أو زوجها الذي يحبها.

الموجز يرصد لكم عبر السطور التالية وصفة سحرية لتحضير الفاصوليا البيضاء بالصلصة الأصلية

الفاصوليا البيضاء بالصلصة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة الأصلية

وتتباين طريقة عمل الفاصوليا البيضاء عن طريقة عمل بقية الخضروات؛ وذلك لأنها تحتاج إلى خطوات كثيرة، بداية من سلق الفاصوليا أولا، ثم تصفيتها، وبعد ذلك البدء في طهيها كبقية "الطبيخ" المصري.

ولكل سيدة أو ربة منزل من تبحث عن طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة على الطريقة المصرية، اعرف الخطوات كالتالي:

وصفة الفاصوليا البيضاء المصرية بالصلصة:

مكونات الوصفة:

كوب فاصوليا بيضاء

كوب عصير طماطم

ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة سمن أو زيت نباتي

3 فصوص ثوم مفرومة

ملح وفلفل

خطوات تحضير الفاصوليا البيضاء من الألف للياء:

في البداية تغسل الفاصوليا البيضاء جيداً، وتنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

ثم في إناء متوسط، يغلى الماء، وتضاف الفاصوليا البيضاء بعد نقعها، وتترك حتى تنضج.

وبعدها تصفى الفاصوليا البيضاء في مصفاة، وتغسل بالماء الجاري.

وبعد ذلك تشوح البصلة المفرومة مع الزيت على النار، حتى يصفر لونها، ثم يضاف عصير الطماطم، مع إمكانية إضافة القليل من الماء.

والآن تضاف الفاصوليا بعد ذلك، ثم الملح والفلفل والثوم.

وفي هذه الخطوة تترك لتغلي قليلا، ثم نهدئ النار، ونتركها حتى تنضج.

ملحوظة هامة:

بإمكانك عمل الفاصوليا البيضاء باللحمة، وفي هذه الحالة، تقومي بإضافة اللحمة عقب تشويح البصلة، وتقلب معها، كي يتغير لونها وتتحمر، مع إمكانية إضافة ملعقة سمن بلدي كبيرة.

ثم تضيفي بقية المكونات بنفس الطريقة والخطوات السابقة.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة المفيدة

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