بشكل مختلف وجديد.. تعرف على طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

تعد طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، من الخطوات التي تبحث عنها بعض السيدات، وذلك لأنها من الأطباق المصرية التي تربينا عليها، وتوارثت من جيل إلى جيل، إلا أن بعض سيدات البيوت، المتزوجات حديثاً، لا يجدن متعة في تحضيرها بالطريقة القديمة.

ولهذا ترتفع معدلات البحث حول طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بشكل جديد وشيق، لذلك سيعرض الموجز خلال النقاط التالية، طريقة التحضير الأصلية ولكن بشكل شهي ومذاق عال.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بالوصفة الأصلية:

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء

نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة

نصف كيلو طماطم معصورة

بصلة متوسطة مفرومة

ملح وفلفل

فصين ثوم مهروسين

معلقتين زيت دوار الشمس

خطوات تحضير الفاصوليا الخضراء

وتتمثل طريقة عمل الفاصوليا الخضراء في الآتي:

أولا في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، وذلك مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.

وبعدها حين وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، نقوم بإضافة عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.

ثم نضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.

وكلما إنخفضت كمية الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.

وأخيراً عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج، ثم بعد مرور الوقت قومي بغرفها.

وصفة أخرى للفاصوليا الخضراء

مكونات الوصفة:

800 غرام من الفاصولياء الخضراء.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 فص من الثوم المهروس.

1 ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر الحار.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود مطحون طازج.

خطوات تحضير الفاصوليا بالليمون والثوم

أولا تسلق الفاصولياء في قدر مليء بالماء مع قليل من الملح، حتى يصبح لونها أخضر فاتح وتكون طرية نوعاً ما.

وبعدها تسخن مقلاة كبيرة على الغاز مع ملعقة زيت الزيتون.

ثم تضاف رقائق الفلفل الأحمر مع الثوم إلى المقلاة حتى توضح رائحتها ويتغير لون الثوم قليلاً.

وتضاف بعد ذلك الفاصولياء الخضراء حتى يكتمل استواؤها، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود.

وأخيراً يضاف الليمون ثم بعد 3 دقائق تطفأ النار.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

نصائح غذائية مهمة حول الفاصوليا الخضراء

- تُعد الفاصوليا الخضراء مصدرًا مهما مليئا بالفيتامينات مثل فيتامين (أ، ج، ك) وحمض الفوليك والألياف.

- ويُنصح أيضاً باستخدام الفاصوليا الطازجة أو المجمدة من أجل الحصول على الفائدة التغذوية، والإبتعاد عن المعلبة وفي حالة استخدامها يجب غسلها جيدًا.

- وتساهم العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة أيضاً المتواجدة في الفاصوليا الخضراء من تقليل خطر الإصابة بالمشكلات الصحية والأمراض.

طبق الفاصوليا الخضراء

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