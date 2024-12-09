فاصوليا جدتنا.. طريقة عمل الفاصوليا الخضراء الأصلية الشهية

تعتبر طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، من الأطباق المصرية التي تربينا عليها، وانتقلت من جيل إلى جيل، حيث تصنعها سيدات وربات البيوت دائماً، إلا أن بعض ستات البيوت، المتزوجات حديثاً، لا يجدن طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، ولا يمكنهم إعدادها ويبحثن عن طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بطريقة أمهات زمان دائماً، وهذا ما سيقدمه لكم الموجز فيما يلي.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بطريقة أمهات زمان

مقادير الوصفة:

نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة

نصف كيلو طماطم معصورة

بصلة متوسطة مفرومة

ملح وفلفل

فصين ثوم مهروسين

معلقتين زيت دوار الشمس

خطوات تحضير الوصفة الأصلية للفاصوليا الخضراء بالمنزل:

-أولا في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، مع التقليب المتواصل، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.

-ثم حين وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، تقوم بإضافة عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.

-وبعدها نضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها المستمرة.

-وكلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.

-وحين إقترابها من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج، ثم يتم غرفها وبالهناء والشفاء.

طريقة أخرى لإعداد الفاصوليا الخضراء

-في البداية يمكنك القيام بتشويح البصل، مع الزيت، وعندما يذبل، ضيفي عصير الطماطم، اتركيه على نار متوسطة؛ حتى يتحول لصلصة "يتسبك".

-وبعد تسبيك الصلصة ضيفي الفاصوليا الخضراء، مع إضافة كمية من الماء أيضاً.

-وأخيراً ضيفي الملح والفلفل والثوم، واتركيها على نار هادئة، حتى تمام النضج.

الطريقة الصحيحة لحفظ الفاصوليا

أولا تخزن الفاصولياء المجففة في علبة قوية ذات أغطية ضيقة بعيدًا عن ضوء الشمس في مكان بارد وجاف.

ويجب عدم ترك الفاصولياء المطبوخة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعة أو ساعتين لأن ذلك يسمح بتكاثر البكتيريا وفسادها.

والقيام بتبريد الفاصولياء المطبوخة ووضعها في الثلاجة أو القيام بتجيمدها وذلك في حالة طهيها وعدم أكلها.

وأيضاً تناول الفاصولياء المطبوخة المحفوظة في الثلاجة خلال يومين، ويفضل عدم إبقاء الفاصولياء المجمدة لفترة طويلة لأن ذلك يقوم بالتأثير على مذاقها وقوامها.

الفاصوليا الخضراء

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